OTKRIVENA MRAČNA TAJNA HOLIVUDSKE LEGENDE: Elizabet Tejlor se udavala 7 puta, a JEDNU NAVIKU nije mogla da iskorijeni

Elizabet Tejlor je bila najveća zvijezda svog vremena, ali vodila je život koji ju je koštao zdravlja. U novoj knjizi se navodi da je slavna glumica imala ozbiljnih problema sa higijenom!

Izvor: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

U vrijeme kada je čuvena glumica "ljubičastih očiju" bila najveća svjetska zvijezda, njen život je bio u pravom haosu, doslovno. Ako je suditi po novoj knjizi o njenom životu, Elizabet Tejlor je živjela u velikoj prljavštini, nije mnogo polagala u higijenu, a od toga se na kraju i razboljela.

Kada je 1958. godine dobila glavnu ulogu u legendarnom ostvarenju "Kleopatra", postala je prva filmska zvijezda koja je plaćena milion dolara. Snimanje u Engleskoj bilo je opterećeno problemima, navodi se u novoj knjizi "Eroti* Vagrancy: Everything about Richard Burton and Elizabeth Taylor".

U februaru 1960. situacija je postala toliko ekstremna, da je njenom tadašnjem mužu pjevaču Ediju Fišeru studio platio 150.000 dolara da dovede Tejlor na set, pazi na njenu ishranu i šeta joj pse. Fišer je rekao da je Tejlor pila tablete i alkohol veći dio dana, dok je i on sam bio zavisnik od metamfetamina.

Kada ih je jednom prilikom posjetio pisac, Truman Kapote, prizor ga je šokirao. On je opisao glumičine sobe kao "zapuštene, prepune mačjih dlaka i neuglednih pasa, i generalno atmosfere neurednosti i prljavštine." Glumica, koja se čak sedam puta udavala, od toga dva puta za Ričarda Bartona, koji je bio i njena najveća ljubav, imala je velikih problema zbog posledica malteške groznice, koju je dobila navodno od svojih pasa sa kojima je spavala u istom krevetu, prema piscu pomenute knjige, Rodžeru Luisu.

Neuredna atmosfera u kojoj je živjela uticala je na Tejlorino zdravlje, te je prevežena u londonsku bolnicu, piše Luis, gdje joj je dijagnostikovana malteška groznica ili "bruceloza, prouzrokovana gutanjem životinjskog sekreta, nepasterizovanog mlijeka ili nedovoljno obrađenog mesa". Glumica je nakon nekog vremena puštena, ali se sledećeg mjeseca vratila u kliniku zbog teških migrena. Snimanje je prekinuto, a njeni zdravstevni problemi samo su se pogoršavali. U martu 1961. oboljela je od teškog oblika upale pluća, zbog kog je pala u komu.

Sedam miliona dolara je otišlo u nepovrat kada je snimanje "Kleopatre" zaustavljeno. Međutim, kada je snimanje nastavljeno, ekipi se , glumac velškog porijekla, produkcija se seli u Rim, a rediteljsku palicu preuzima Džozef Mankievič. Romansa između Bartona i Tejlorove je brzo planula, a on ju je kasnije u knjizi opisao riječima - "grudi su joj se nazirale iz polu-pospanog klonulog tijela".

U to vrijeme oboje su bili zauzeti, Tejlor je bila u braku sa Fišerom, dok je Barton imao suprugu Sibil. I sam Vatikan je okarakterisao ovu aferu nazvavši je "ero**kom skitnicom". Njih dvoje su kasnije napustili supružnike i vjenčali se 1964.godine, ali im je odnos bio prožet konstantnim svađama. Kada je Barton pokušao da okonča stvari riječima "bilo je lijepo dok je trajalo", Elizabet je pokušala samoubitsvo trovanjem, i završila na ispiranju želuca. Čuveni par bio je u braku deset godina, da bi se razveli 1974. i godinu dana kasnije, 1975. ponovo vjenčali.

U međuvremenu, kako pisac Luis u knjizi navodi, njene kućevne navike nisu se promijenile. "Gdje god da su odsijedali ostavljali bi pseći izmet, prljave poslužavnike i prazne flaše iza sebe. Čišćenje izmeta sa tepiha, zavjesa i ogledala u hotelu 'Four seasons' u Njujorku trajalo je danima", navodi on.