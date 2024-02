DIO MOG RADA JE NA LICU NJEGOVE ŽENE! Adaktar prozvao Slobu Radanovića, spomenuo mu Jelenu

Adam Adaktar reagovao je na komentar Slobe Radanovića.

Izvor: Instagram/adaktar_official

Nakon što je pjevač Sloba Radnović na svom Instagramu objavio dio intervjua Adama Adaktara u kojem govori da je uvijek živio istim načinom života, pa istakao da nije poenta u novcu, samoprozvani "Bog obrva" se oglasio.

"Sada imam bazen u kući. Prije tri godine imao sam bazen u dvorištu, a prije 15 godina imao sam onaj montažni bazen, pa dolazimo do toga da sam ja uvijek imao bazen. Znači, svako sebi može da priušti bazen na postavljanje. Radi se o lajfstajlu, kako hoćeš da živiš, a ne o novcu. To je ono što ljudi ne mogu da ukapiraju. Tako da sam ja uvijek živio ovako", govorio je Adam.

"Svakom sekundom ovog snimka odumire mi jedna siva moždana ćelija, hljebe mekani", napisao je Radanović ljutito.

Adam je u svom stilu uzvratio udarac.

"Prva stvar, on mene mora da obožava, zato što moj rad gleda svaki dan na licu svoje izabranice, te dio mene svaki dan ima kod kuće. Druga stvar, s obzirom na to da se radi o bazenu, mene zanima da li i on ima bazen i da li je taj bazen spoljašnji ili unutrašnji. Isto tako me zanima koliki je taj bazen i koliko ga je platio, pa kad budem znao sve, možda će i meni neka siva ćelija da odumre", rekao je Adam.

Posljednji snimak Adama Adaktara, kada je na platou ispred Hrama Svetog Save donio "Carski tron" i sjeo u njega kako bi ga fotografisali, zgrozio je javnost, te je "Bog obrva" naišao na brojne osude na društvenim mrežama.