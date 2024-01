"MELINA NAŠLA BOGATOG BIZNISMENA" Nove informacije o razvodu slavnog para - "Haris neće da se iseli iz vile"

Mediji prenose detalje o razvodu bračnog para Džinović

Izvor: YouTube/screenshot/Paparazzo lov/DNK/MONDO, Stefan Stojanović

Krajem prošle nedelje mediji su prenijeli da se Haris Džinović razvodi od supruge Meline nakon 22 godine zajedničkog života. U javnost su tada isplivale informacije o privatnom životu slavnog para, a izvori bliski porodici su otkrili da već neko vrijeme Haris i Melina ne žive zajedno.

Sada je sagovornik Kurira naveo da "vode poslovni i emotivno odvojeni život", ali i da oboje, navodno, imaju nove partnere - Melina je već neko vrijeme vezi sa poznatim biznismenom koji gradi luksuzne zgrade u prijestonici, dok je pjevač u kratkim avanturama sa gradskim djevojkama.

Što se imovine tiče, dogovor između supružnika jeste da sva imovina pripada Harisu, ali da Melina može u njoj da uživa dokle god to želi. Tako da Haris živi u donjem dijelu rezidencije, a Melina sa ćerkom u gornjem.

"Željeli su da sakriju od javnosti da se razvode i da svako želi da živi kako smatra da treba. Djeca su im dovoljno velika, razumiju oni situaciju i ne miješaju se u odluke svojih roditelja. Melina ima svoju emotivnu priču, srećna je zaljubljena, ali to krije. Sa druge strane Haris je oduvijek bio zavodnik i u društvu lijepih i atraktivnih žena, pa mu ni to što je uveliko u osmoj deceniji ne predstavlja problem. On je Melini jasno stavio do znanja da nema nameru da se seli, niti da se imovina dijeli, a ona može da uživa koliko god želi dok je u toj kući koju su izgradili skoro", rekao je porodični prijatelj dobro upućen u razlaz poznatog para Kuriru.

