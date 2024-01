OTIŠLA NA ULTRAZVUK I SAZNALA DA MI JE DETE MRTVO! Mira Kosovka ČUVENI HIT posvetila sinu - tragična priča čuvene balade

Mira Kosovka ispričala je nepoznate detalje o pesmi "Ti mirno spavaj".

Izvor: YouTube/ RTV Pink Official

Stihovi i spot za pesmu Mire Kosovke "Ti mirno spavaj" iz 1995. godine, koja je poslednjih meseci postala pravi hit na Tiktoku, kriju jednu od najtužnijih životnih priča ove pevačice, koja se poslednjih godina povukla sa scene.

Javnosti je nepoznato da je Mira u tom periodu bila trudna i da je nosila sina, koji je iznenada preminuo u sedmom mesecu trudnoće. O ovoj bolnoj temi Mira je pričala u svojoj životnoj ispovesti za Kurir pre nekoliko godina.

"Izgubila sam svog sina nerođenog. Imao je sedam meseci, to je već bilo dete. Nisam znala da nešto nije kako treba, umro je u meni a da ja to nisam ni znala. Otišla sam na kontrolni ultrazvuk i saznala da je moje dete mrtvo. Ništa me nije bolelo, ništa mi nije bilo, nikakve simptome abortusa nisam imala i odem tamo, ono mrtvo mi dete. Šok! Doviđenja, druže, doviđenja, pameti...", započela je.

"Znaš, sine, on je imao kilo i devetsto grama, na poslednjem ultrazvuku su rekli da dobro napreduje. Ali jačina, nismo ni svesni koliko je psiha jaka kod čoveka. Jednostavno znaš da ponovo moraš napred. Bog me je izabrao da nosim taj krst, ja ga muški nosim, mogu ti reći. Za pesmu 'Ti mirno spavaj' sam tri godine čekala da mi je izdaju zato što nikome nisam htela da se savijem", prisetila se pevačica.

Nakon što je snimila baladu, Mira je i spot za ovu pesmu posvetila svom nerođenom nasledniku, u kome se pojavljuje upravo beba, dok stihovi glase:

Noćas ako ne bude mojih ruku da te nežno probude i staro zvono crkveno zaćuti i ne zazvoni. Noćas ako ne svane i zore bele nekuda se izgube sanjaj našu trešnju belu i usne kako obraz ljube. Ti mirno spavaj, ja sam tu da snove čuvam ti mene sanjaj, ja sam tu da ne spavam!