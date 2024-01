MALOLJETNOM SINU I NJEGOVOM DRUGU DALA BIJESAN AUTO! Dara nakon skandaloznog snimka: Kosta zna da vozi

Dara Bubamara oglasila se nakon snimka koji je izazvao lavinu komentara na mrežama.

Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK // Brak na neviđeno

Pjevačica Dara Bubamara koja je poznata kao veliki ljubitelj brzih automobila i koja je nerijetko u centru pažnje zbog nepropisnog parkiranja i vožnje preko 200 na sat, našla se ponovu u žiži interesovanja zbog svoje "bijesne mašine". Društvene mreže gore zbog snimka koji je objavio sin Dare Bubamare, a na koji je nastao u njenom skupocjenom automobilu.

Mnogi su zaključili da automobilom upravlja njen maloljetni sin koji ima 15 godina, a Dara tvrdi da je automobilom upravljao drugar njenog sina koji ima 18 godina, a da je njen naslednik samo objavio snimak iako on nije bio za volanom.

"To vozi Kostin drug koji ima 18 godina i ima vozačku. Njih dvojica su išli do grada i Kosta je podijelio snimak jer je to mamin auto, kakve veze ima, svašta? Narod odmah napao kako je Kosta vozio auto. Što mora da znači da je on vozio? Možda je stavio tuđi snimak, tatin na primjer, čista glupost. Znam dosta klinaca koji voze auto po gradu, a imaju 15, 16 godina, pa nikom ništa. Kosta moj zna da vozi auto i vozi samo tu oko zgrade, po dvorištu, gdje nema saobraćaja, vozi i kvad. Na ovom snimku nije on vozio nego njegov drug, ja sam im dala auto", rekla je Dara.

Izvor: Instagram/Screenashot

Pjevačica je jednom prilikom, kada je Kosta imao 13 godina, otkrila detalje o sinu, koji su iznenadili sve. Na pitanje da li svom sinu daje džeparac, Dara je rekla da njen sin sam zarađuje i to sa samo 13 godina. Ona je tada istakla da to zvuči nevjerovatno, ali je istina, kao i da joj je tada Kosta poslao poruku da je preko igrica uspio da zaradi 390 dolara i da će joj staviti na karticu, a ona se zahvalila sinu na tom gestu.

Dara je jednom prilikom govorila kako je sina Kostu upisala u englesku školu - "Presrećna sam zbog toga, jer je jako kulturano i vaspitano dijete. Žao mi je što neće da se eksponira, pa ljudi ne mogu da vide koliko je divan i pametan. On mi često kaže: 'Mama, ti si meni kao drugarica'. To je taj neki fazon vječite djevojčice" rekla je ona za "Ekskluzivno".

Pjevačicin sin posjećuje najprestižniju osnovnu, privatnu školu u Novom Sadu u kojoj školarina na godišnjem nivou izlazi 5.000 eura. Da je u pitanju veoma luksuzna škola, govori i to da poseduje teniski, košarkaši i fudbalski teren. Pored toga sadrži salu za održavanje fizičkih aktivnosti, posebnu kuhinju, učionice sa najnovijom opremom, kao i privatnog ljekara u okviru škole.

U cijenu takođe ulazi cjelodnevna nastava od 08 do 16 časova gdje postoji mogućnost da profesori nakon nastave uče zajedno sa učenicima. Za taj novac uračunati su i doručak, voćna užina, ručak, slatka užina. U školi postoje četiri menija koja su prilagođena djeci, a na jednom od njih za ručak se jedu rusko nacionalno jelo boršč i voćni sok.

BONUS VIDEO: