POGLEDAJTE ĆERKU ISIDORE BJELICE! Vila proslavila rođendan - Mama joj izabrala fakultet, ona postigla neverovatan uspeh!

Ćerka pokojne spisateljice Isidore Bjelice, Vila Evanđelina Pajkić neodoljivo liči na svoju majku, a evo i čime se bavi.

Izvor: Instagram/vilapajkic/screenshot

Isidora Bjelica preminula je 5. avgusta 2020. godine u 53. godini nakon višegodišnje borbe sa kancerom. Iza sebe je ostavila sina Lava Grigorija i ćerku Vilu Evanđelinu, koje je dobila iz braka s Nebojšom Pajkićem. Vila Pajkić nedavno je proslavila rođendan.

Za razliku od raskošnih proslava na koje smo navikli kada je reč o deci poznatih ličnosti, Vila, jedinstvena kakva jeste, opredelila se za manje okupljanje u jednom prestoničkom kafiću sa prijateljima. Prijatelji su Pajkićevu iznenadili tortom sa dva pingvina na vrhu, a ona nije skidala osmeh s lica.

Oni koji poznaju nežvu Vilu, kažu da je skromnost osobina koja je obeležava, a sa 20 godina održala je svoju prvu modnu reviju, koja je oduševila Beograđane. Vila neodoljivo podseća na svoju majku:

Vila je jednom prilikom otkrila da je mama bila ta koja joj je pomogla u odabiru fakulteta - "Mama mi je i pronašla fakultet na kom trenutno studiram. Uvek me je podržavala. Savetovala me je da budem svoja i slobodna. Htela je da se bavim onim što me čini srećnom, a to što sam izabrala da se bavim dizajnom naročito joj je prijalo. Radovala se što je prenela na mene ljubav za umetnost i modu," rekla je jednom prilikom Vila Evanđelina.

Borba za majčino izlečenje obeležila je Vilino detinjstvo, a o tome najbolje svedoči jedna stara obajva njene pokojne majke:

"Mila moja tufnice, srećan ti rođendan, u želji da Božija blagodat bude uvek uz tebe... Znaš koliko me boli da si poslednje četiri godine provodila po bolnicama u stalnom strahu i brizi. Dok su druge devojčice mirno spavale, ti si noći i noći negovala bolesnu majku. Dok su druge devojčice odlazile na sport ti si sate i sate sedela na hemioterapijama, ali mila moja kroz sve to stradanje naučuli smo o ljubavi više nego što bi nam doneo srećan život u zdravlju i izobilju".