U SEFU JE IMAO 470.000 MARAKA, ZAJEDNO SMO NOSILI TORBU! Džejev prijatelj o nasledstvu: "Džoni, ako nas neko napadne..."

Bliski prijatelj pokojnog Džeja Ramadanovskog, Acko Nezirović jednom prilikom je progovorio o nasledstvu i poslednjoj želji pokojne legende domaće muzike.

Sa Ackom Nezirovićem legendarni pevač Džej Ramadanovski o kome je snimljen film "Nedelja", bio je nerazdvojni prijatelj više od trideset godina. Provodili su mnoge dane zajedno, često je Acko spavao kod Džeja u stanu na Dorćolu, odlazili su zajedno na nastupe, putovali na more.

Acko se jednom prilikom prisjetio momenata koje je provodio sa Džejem, ali govorio i o tome da li je pjevač ostavio nasledstvo. Džej je volio da deli sve što je zaradio, a kada je riječ o nasledstvu, prema Ackovim riječima, jedino što je ostalo od pjevača koji je imao veoma bogatu karijeru je stan na Dorćolu u kojem je preminuo.

"Mislim da od nasledstva nema ništa. Džej je volio sve da dijeli. Prije više od dvadeset godina dok sam živeo u Beču, imao je sef u banci. Rekao mi je tada: 'Hajde da ideš sa mnom, u tebe imam povjerenja'. Tada je imao oko 470.000 maraka, koje je prebacio u drugu banku. Nosili smo mu torbu, da ih prenese. Još mi je rekao: 'Džoni, ako nas neko napadne, znaću da si nas onda namjestio jer si samo ti znao da idemo'. Uvijek je znao da se našali", rekao je on i dodao:

"Daj Bože da je ostalo nasledstvo, da ostane djeci jer su divna i za primjer. Ali ne vjerujem da je imao nešto. Sve je dijelio. Džeju su pare bile papir kao svaki drugi. Govorio je: 'zaradio sam to da bih trošio, to ću sve da potrošim'. Nikada nije dao da se plati, a sve su bili veliki cehovi. On je bio takav. Dok mi ručamo, on ode kod konobara i plati. Bili smo na svadbi u Puli, zovem ga u tri ujutru da krenemo na spavanje. On ne ide, ostane i u dva sata popodne dolazim do recepcije, a on igra kolo sa kuvarima, konobarima i ljudima koji rade u hotelu i sve ih kiti novčanicama od pedeset eura. Kaže 'neka, i oni imaju djece, mi smo uzeli pare sinoć kada smo pjevali'. Takav je bio on".

"Njegovi otac i deda su sahranjeni po islamu. Džej je govorio: 'želim da me Hodža okupa i da sve bude kako nalaže islam'. Našim prijateljima je to govorio. Tražio je da mu svira violina i tamburica, da bude muzike. Pričao je i da obavezno popijemo rakiju za moju dušu, jer je obožavao da pije. A opet, sa druge strane, slavio je Svetu Petku jer je tu slavu preuzeo od svoje bivše supruge Nade" izjavio je dugogodišnji Džejev prijatelj prije više od 3 godine, a legendarni pjevač je sahranjen po muslimanskim običajima i uz zvuke violina.

