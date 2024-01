VAŽI ZA JEDNU OD NAJLJEPŠIH ŽENA SVIETA A NESIGURNA U SEBE! Margo Robi mislila da nema šanse kod muža kad su se upoznali

Glumica Margo Robi jedna je od najaktuelnijih zvijezda u Holivudu, iako možda ne znate puno o njenom suprugu Tomu Akerliju.

Izvor: Profimedia/Billy Bennight / ADMedia / Profi/Billy Bennight/AdMedia

Slavna glumica Margo Robi zablistala je na dodeli "Zlatnog globusa", a samo nekoliko dana kasnije šokirala je svoje fanove. Jedna od najljepših žena svijeta iznenadila je izjavom da bi mogla da uzme pauzu od glume nakon što je film "Barbi" doživeo nevjerovatan uspjeh.

Mnogi se pitaju da li prelijepa Margo želi da se posveti planiranju porodice sa suprugom. Par je zajedno više od decenije, a upoznali su se dok su oboje radili na filmu "Suite Francaise" iz 2014. godine. Iako Tom nije glumac, takođe radi u filmskoj industriji. Započeo je karijeru kao asistent u produkciji. Pre toga se pojavio kao statista u prva tri filma o Hariju Poteru. Kada su se prvi put sreli na setu 2013, Margo je glumila Celine, dok je Tom bio iza kamere kao asistent reditelja.

"Bila sam ultimativna slobodna cura. Ideja o vezama tjerala me na povraćanje. A onda mi se on dogodio", prepričala je kasnije za Vogue njihov prvi susret, dodavši: "Bili smo prijatelji tako dugo. Uvijek sam bila zaljubljena u njega, ali sam mislila: 'Oh, on mi nikad ne bi uzvratio ljubav.'"

Izvor: Profimedia/Billy Bennight / ADMedia / Profi/Billy Bennight/AdMedia

"Kada smo počeli da se zabavljamo, pomislila sam: 'Naravno da smo zajedno. Ovo ima toliko smisla, kao što ništa prije nije imalo smisla'", opisala je. Kada su počeli izlaziti 2014, udružili su se s dvoje svojih prijatelja kako bi osnovali svoju produkcijsku kopmaniju "LuckyChap Entertainment".

"On je jednostavno najbolji"

Godine 2016. tajno su se vjenčali u Australiji, odakle je Margo rodom. Par je u međuvremenu otkrio da su odložili svoj medeni mjesec kako bi radili na filmu "I, Tonya", koji je Robi donio prvu nominaciju za Oskara 2018. Svoj privatni život uvijek su čuvali daleko od očiju javnosti. Zapravo, tek su se od Barbi pres-turneje prošle godine počeli zajedno redovno pojavljivati u javnosti. Dok par nastavlja slaviti Barbin mega uspjeh tokom sezone dodjela nagrada, novinari Margo ispituju šta je najbolje u braku s nekim ko nije tipična slavna osoba.

"Koje su prednosti 'normalnog' tipa koji s tobom producira?" upitao je novinar E! Newsa zvijezdu sinoć na crvenom tepihu Critics Choice Awardsa. "On ti ne pokušava ukrasti svijetla reflektora - samo te voli i podržava". Margo je rekla da se osjeća blagoslovlenom što je s nekim ko nije pod stresom zbog sve te pompe. "Tako sam sretna", rekla je, ne mogavši sakriti osmeh. "Voli da bude iza kamere. Njega ništa od ovoga ne uznemiruje. On je jednostavno najbolji," zaključila je.