MISLILA SAM DA NIJE MOGUĆE DA ZATRUDNIM! Voditeljka "Slagalice" 18 godina starijem mužu rodila sina u PETOJ deceniji!

Lepa i šarmantna voditeljka Jelena Simić više od dve decenije uživa u ljubavi sa suprugom Draganom Simićem kom je podarila dvoje dece.

Izvor: Instagram/_simicjelena/screenshot

Voditeljka Jelena Simić je prepoznatljivo lice popularnog kviza "Slagalica" i urednica emisije "Jedan dobar dan". Lepa voditeljka Javnog servisa, koja fotkama u miniću pravi pometnju, u srećnom je braku sa 18 godina starijim Draganom Simićem (62) koji je po zanimanju profesor na Fakultetu političkih nauka, zbog čega je bila na meti negativnih opaski zbog razlike u godinama, a ona je jednom prilikom hejterima javno odgovorila.

Jelena s Draganom ima dvoje naslednika - ćerku Unu i sina Aleksu. Par je 2010. dobio ćerku Unu, a 2020. iznenadila ih je vest o Jeleninoj drugoj trudnoći. Tada je na svet stigao i sin Aleksa.

"Od trenutka kada se Una rodila moj život je ispunjen na najlepši mogući način. Uvek sam mislila da sam ja mama jedne devojčice kojoj mogu da se posvetim potpuno i da je to u skladu sa mojim mogućnostima. Suprug i ja nismo planirali drugo dete, ali Una je poslednjih godina stalno govorila da je njena najveća želja u životu da dobije brata ili sestru. Kada sam malo razmislila shvatila sam da sam sebična, jer znam koliko meni moja sestra znači, koliko smo upućene jedna na drugu. Priželjkivala jesam da drugi put postanem mama, ali sam mislila da to više nije moguće. Kada smo saznali za lepu vest, bila je to velika radost u našoj porodici", ispričala je svojevremeno za "Wannabe Magazin" Jelena, koja je drugo dete rodila u 41. godini.

Izvor: Instagram/screenshot/_simicjelena

"Naš brak je zasnovan isključivo na ljubavi. Dragan i ja smo dom gradili zajednički", istakla je nedavno voditeljka, te navela da sa Draganom nipošto nije iz koristi.

"Što se karijera tiče, dešavalo nam se da je sredina upućivala otrovne strelice na jedno od nas preko leđa onog drugog. Nije tu bilo nikakve koristi. Jedina mera do koje mi držimo je mera ljubavi", istakla je Jelena tad za "Hello".

Za muža ima samo reči hvale - "Svako razočarenje lakše podnesem sa njim. Velika mi je podrška. Vole ga i moji prijatelji, uvek mi napominju da ne dolazim bez njega", navela je ona i dodala: "Dragan je živa enciklopedija. Imponuje mi da živim sa tako pametnim i duhovitim čovekom. Stalno se šali, često i na moj račun. Poseduje ogromnu energiju i ljudsku dobrotu, a na prvom mestu je savršen otac našoj deci".