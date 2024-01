TRAŽIO MI JE DA URADIM OVO AKO HOĆU DA ME ZAPROSI! Raskrinkala dečka javno, niko ne veruje da je OZBILJNA: Odmah beži!

Dobila je zahtev od dečka, pristala je, ali je na mrežama nastao haos.

Izvor: instagram/sydneypurl

Šta mislite o muškarcu koji je svojoj devojci tražio da ode na plastičnu operaciju kako bi je zaprosio? To se dogodilo jednoj 27-godišnjakinji koja je celu situaciju ispričala u snimku na TikTok-u. Video je dopreo do miliona ljudi, a ona je pitala da li njegovo ponašanje treba da je zabrine.

"Verenik me je naterao na plastičnu operaciju pre nego što smo se verili. Ja imam 27 godina, a on 37, lekar je i dobro zarađuje. Inače, novac redovno daje i u humanitarne svrhe i pomaže siromašnima, a i njegovi roditelji su neverovatni. Stvarno se dobro slažemo i puno se smejemo zajedno i uživamo u međusobnom društvu. Neću se pretvarati da i novac koji zarađuje nije privlačan. Ne bih rekla da sam materijalista, ali moja porodica se stvarno mučila tokom mog odrastanja i ja bih samo želela finansijsku stabilnost za svoju decu", rekla je.

U trenutku kad joj je spomenuo plastičnu operaciju bili su, kako je otkrila, zajedno već dve godine. Tražio je da uradi liposukciju nogu, pre nego što on uopšte razmisli o prosidbi. Nakon što je pristala, on je operaciju i platio i par se verio, ali ona nije zadovoljna situacijom. "Nikada mi ne daje komplimente, nikad me ne dodiruje, niti mi pokazuje ikakvu ljubav. On naporno radi po cele dane i ne želim da mu se žalim, ali ne osećam da me voli i često me, kad ima loš dan, odgurne od sebe", požalila se.

Usledio je niz komentara: "Beži što pre!", "Mislila sam da se šališ, ali vidim da si ozbiljna", "Zaslužuješ bolje, a to što pričate nije normalno, niko nikoga ne bi trebalo tako da tretira", "Meni ovo zvuči kao početak zlostavljanja", "To nije normalno. Nemojte se udati za njega za njega samo zato što vam pruža finansijsku sigurnost. Lepše je živeti malo nesigurno, ali u ljubavi"... Pogledajte snimak: