SPAVALI SU U ODVOJENIM SOBAMA, NIKAD NIŠTA NIJE SKUVALA: Bivši svekar o Suzani Jovanović - "S raskrsnice je vraćao!"

Suzana Jovanović je odgovorila na prozivke koje su upućene na njen račun

Izvor: YouTube/Zvezde Granda Specijal

Pevačica Suzana Jovanović je pre braka sa kreativnim direktorom Granda Sašom Popovićem, bila u braku sa Radetom Zdravkovićem, s kojim je dobila sina.

Skladni brak sa Sašom Popovićem je neretko u medijima predstavljen kao primer uspešne zajednice u kojoj je Popović njenog sina prihvatio kao svoje dete, a sada je aktuelna izjava njenog bivšeg svekra Žileta Zdravkovića, koji je otkrio detalje iz braka s njegovim sinom Radetom.

"Moj sin i ona upoznali su se u kafani, dok su nastupali, ali sve je to bilo na brzinu. Rade je neposredno pre nje imao divnu devojku, mnogo lepu, dobru, iz fine porodice. Maler je potrefio da se baš tad posvađaju i tako je uletela Suza. Nije prošlo ni petnaest dana, oni su se već uzeli. Dok nije počela da živi s nama tih 15 dana bila je divna, a posle... Bilo je svega i svačega", pričao je Zdravković i otkrio da je "Suzana bila ljubomorna i onako, na svoju ruku".

"Nikada se nisu svađali u našem prisustvu, ali se loši odnosi nisu mogli sakriti. Često su spavali i u odvojenim sobama. Kad je raspoložena porazgovara s nama, kad nije, ponaša se kao da ne postojimo. Radetu nikada ništa nije skuvala, hranili su se po kafanama. Da bi napravili svadbu prodao sam traktor, a kasnije nisam video ni dinara od te svadbe", ispričao je bivši svekar Suzane Jovanović za Story i sve svalio na majku pevačice:

"To je Suzana i sama rekla, nakon jedne velike svađe kada je došla da moli Radeta da se pomire. Pravdala se kako bi sve bilo idealno da nije slušala svoju majku. Jedne noći je želela da napusti Radeta nakon što je on otišao na posao, ali sreća je da se Rade vratio nazad jer je zaboravio neki instrument i sreo je Suzanu u pola noći na raskrsnici. Jedva je zamolio da uđe u kola i tada ju je vratio kod majke u Ralju".

Zbog ovih izjava je reagovala pevačica i rekla "samo sam čekala"!

"Samo sam čekala kada će to izaći u novinama, Zdravkovići su vam takvi ljudi. Nije tačno da ne dozvoljavam detetu da ide tamo, on sam ne želi. Njegov otac je potpuno zaboravio da ima to dete, brigu i interesovanje za Danijela je izgubio čim se oženio. Danijel je pokazao da ne želi da viđa oca u godinama kada mu je trebala pažnja i razumevanje. Ništa od toga mu Rade nije pružio, već je to dobio od Saše Popovića koji mu nije ništa", rekla je tada Suzana, prenosi Telegraf.