TO JE BEDNA IGRANKA STEFANA KARIĆA: Suđenje ponovo odloženo, reagovao advokat Nataše Šavije - "Namerno odugovlači"

Suđenje između Nataše Šavije i Stefana Karića, kojeg je otpužila za nanošenje teških telesnih povreda, ponovo odloženo.

Izvor: Kurir

Suđenje Nataše Šavije i Stefana Karića ponovo je odloženo. Optuženi Karić se pojavio na suđenju, ali ovog puta na sud u Rumi nije došao njegov advokat, koji, kako je rekao sudu, nije dobio poziv.

"Da mu je stalo do suđenje, on bi pozvao advokata i sam ga obavestio. To je bedna igranka samo da bi se odugovlači postupak. I ranije je dao lažnu adresu, sledeći pretes će biti održan došao advokat ili ne došao, tako je rekao sudija. Uočio sam nameru da se namerno odugovlači, jer su dokazi neumoljivo protiv njega. Šavija je dva puta imala operaciju, za to postoje dokazi, predmet je jasan i on mora da bude osuđen", rekao je Šavijin advokat Borivoje Borović.

Sledeće ročište je zakazano za 3. februar u 11 sati.