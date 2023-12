SKINULA SAM BRUSHALTER, SVE SE VIDELO! Sandra Afrika se "obrukala" na crvenom tepihu - Nisam namerno, stvarno!

Pevačica Sandra Afrika progovorila o pojavljivanju na jednoj premijeri tokom koje su svi gledali u njene silikonske grudi

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pevačica Sandra Afrika je u centru pažnje medija zbog njenih čestih nastupa, ali i atraktivnog izgleda. Pre 17 godina je rešila da prekine saradnju sa Miletom Kitićem i počela solo karijeru. Od tada je imala nekoliko intervencija uvećanja grudi, a poslednja se itekako videla i to baš kada je bila "zakopčana do grla".

Sandra je otkrila da je slučajno pokazala "baš sve" na premijeri Rastinog filma, kada je pred fotoreportere stala u beloj rolci i belom odelu.

"Obukla sam se sva u belo i baš sam htela da za crveni tepih budem zakopčana do grla. Kod kuće je to izgledalo super, ta rolka je bila deblja, pa nisam obukla brushalter ispod, jer ne volim da me bilo šta steže. Međutim, od svih tih bliceva i osvetljenja na crvenom tepihu, a ljudi ne znaju kako to izgleda, to se sve providelo i sve se videlo. Kod kuće je zaista izgledalo fenomenalno i ništa se videlo nije. Tako da ja i kada hoću da budem zakopčana do grla, opet ispadne da se sve providi. Nenamerno, slučajno je tako ispalo. Ne želim ja to uvek da izazovem, ali jednostavno to ide uz mene", rekla je pevačica.

Pogledajte kako je Sandra izgledala:

Sandra je otkrila i da uprkos glasinama koje završe u medijima, nema partnera, kao i to da joj momci ne prilaze.

"Ne dešava se ništa na tom planu, kada bude bilo nečega svi će to znati. Trenutno nemam ljubavi, prepustila sam se poslu i pripremi novog albuma. To je toliko naporno i iscrpljujuće, a i zahteva mnogo vremena, tako da ni nemam vremena za ljubav i dečka. Mojim drugaricama koje se ne bave javnim poslom više pišu na društvenim mrežama nego meni. Možda se boje da ćemo ih odbiti ili ne znam. Neko misli da je nama možda lakše, ali nama je teže. Mada, do mene muškarci i ne mogu doći preko društvenih mreža, mislim, mogu da mi pišu, ali nikada neće dobiti odgovor, a ne možeš baš ni da me sretneš na ulici i samo kažeš 'ćao', tako da ne znam ni ja šta očekujem. Istina je da mi pevačice nismo dostupne kao ostale devojke. Jeste teško, ali ne postoji neki šablon po kojem muškarci moraju da mi prilaze. Dešava se svašta, i nemoguće može da bude moguće. Ne znam ni šta treba da uradi ni kako treba da izgleda. Nemam tip muškarca, da kažem da volim samo visoke, samo crne, da ima posebnu boju očiju... Ma ne mora da ima ništa, ako mene 'odradi' u tom trenutku, to je to. U ljubavi nema pravila".