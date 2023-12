DAVIO ME JE, UDARAO, A DOK SAM DOBIJALA BATINE MISLILA SAM DA ME VOLI! Goca Tržan o jezivom nasilju i bivšem partneru!

Goca Tržan otkrila je da je varala nekadašnjeg partnera, ali i priznala jezive detalje nasilja koje je trpjela od bivšeg dečka.

Izvor: Kurir televezija / printscreen

Pjevačica Goca Tržan poznata je kao neko ko nema "dlake na jeziku", te otvoreno priča o brojnim temama koje mnoge javne ličnosti izbjegavaju. Goca koja ima ćerku iz prvog braka sa Ivanom Marinkovićem, a sada je već dugi niz godina u srećnom braku sa 14 godina mlađim Rašom Novakovićem, javno je priznala da je nekada varala svog tadašnjeg partnera.

Govoreći o svojim pjesmama, Goca je istakla da se ne može svesti na jednu pjesmu, jer mnoge od njih sadrže različite djelove njenog života, posebno one koje su povezane sa ljubavnim iskustvima i emotivnim izazovima.

"Ne mogu sebe da svedem na jednu pjesmu. U mnogo pjesama je ugrađeno mnogo djelova mog života. Znaš? Djelova mojih srećno-nesrećnih ljubavi. Dok sam snimala pjesmu i album 'Zagrli' raskidala sam sa jednim dečkom, a već sam bila u vezi sa drugim. Dr**a, raspad! Istina je, varala sam partnera. To je to... Bila sam djevojka, igrala sam se", izjavila je Goca za "Blic".

Uvijek krajnje iskrena, pjevačica nije krila da je odrasla u skromnim uslovima, ali sigurna je da su ljubav i nježnost koje je ponela iz roditeljskog doma nešto najvrednije čime može da se pohvali.

"Moji roditelji su stvarali zajedno, rasli su zajedno, nisu imali ništa. Živjeli su u jednoj sobici kod tetka Ljube. Onda je moj tata dobio stan od vojske, od 42 kvadrata, na osmom spratu bez terase. Zvali smo ga golubarnik. U tom stanu sam sa svojom porodicom živjela do 18. godine", ispričala je svojevremeno jedna od najpopularnijih pjevačica na pop-sceni i otkrila kako je imala problema sa zlostavljačem.

"Da se razumijemo, ne radi se o mom bivšem mužu", rekla je ona aludirajući na Ivana Marinkovića. Tuga, nevjerica i bol nisu mogle da nadjačaju ljubav, makar ono osjećanje za koje je Goca mislila da je ljubav - "Posle prvog udaraca sam se borila, onda sam otišla, a potom sam se vratila. To je isprva bilo koškanje, unošenje u facu i onda davljenje. Nije ni bilo jutra pošto nisam spavala. Bilo je strašno, to je bila ozbiljna patologija. U nekim trenucima nas je ta agresija spajala na neki način, misliš da je to ljubav, a izvinjava ti se da više nikada to ne bi uradio", ispričala je Goca i dodala:

"Dok sam dobijala batine, mislila sam da me voli. U stvari, mislila sam da će me zavoljeti ako ga promijenim. Ali onda sam shvatila da nijedna žena neće uspjeti da promijeni muškarca", rekla je Goca jednom prilikom.