VEĆINA NIJE PRESREĆNA ŠTO TAKO IZGLEDAM! Seka nikad iskrenije: Kilograme pakujem da budem SENZUALNA, iz ove kože ne mogu

Seka Aleksić prošle godine obilježila je 20 godina na javnoj sceni, a sada je nikad iskrenije progovorila o karijeri i izgledu.

Izvor: Instagram/screenshot/seka_aleksic

Pjevačica Seka Aleksić na sceni "Granda" pojavila se 2002. godine i odmah privukla pažnju specifičnim izgledom, dugom crnom kosom, provokativnim odjevnim kombinacijama i zavodljivi plesom. Od tada ne prestaje da niže hitove, a poznato je da se Aleksićeva mijenjala kada je njen izgled u pitanju, o čemu je sada progovorila.

"Ništa ne bih mijenjala, dosta toga mi se dopada, to su pečati mog života i moje karijere, ja znam da su mene ljudi tako zavoljeli. Većina ljudi, vjerovatno, danas kad mene vidi, nije presrećna što ja izgledam tako kako izgledam, oni vole onu Seku sa početka karijere, što ne znači da ja loše izgledam. Ljudi su prosto tako zavoljeli nekoga i zapamtili, i to je potpuno normalno. Ja kada sada gledam Vesnu Zmijanac, ja nju ne doživljavam kao Vesnu Zmijanac sada kad je vidim, ja kad se sjetim nje - to je ona plavuša, visoka, u vrućim pantalonama, sa korsetom, koja kida sve ispred sebe. Tako pretpostavljam da se ljudi vežu i za mene i to je prirodno", rekla je Seka.

Na mrežama se često piše da im nedostaje stara Seka, ali pjevačica priznaje da se i ona susreće sa takvim komentarima.

"Meni to često govore, ja iz ove kože ne mogu nigdje drugde sada. Imam 42 godine, kada sam počinjala karijeru imala sam 19. godina. Ipak je to velika razlika u godinama. U međuvremenu sam se ostvarila kao mama, trudna dva puta, to su neke prirodne stvari koje žena ne treba ni da krije ni da prikriva. Ali nekako, kilogrami, i sve to sa čim se svi borimo, tj. ja, godinama ne treba da budu degutantni. Sve treba upakovati da bude kulturno i lijepo. Na primjer, Monika Beluči je imala u svom životu i izdanje da je bila i deblja i mršavija, ali je uvijek bila lijepa i uvijek se dopadala muškarcima i meni je to reper u glavi kada negdje izađem da ne bude degutantno, već da bude senzualno", naglasila je ona.

