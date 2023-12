RODILA MU DVA SINA I PLAŠI SE UDAJE ZA FUDBALERA! Sofija Miloševć progovorila o DVE gala svadbe s Lukom Jovićem!

Sofija Milošević progovorila je o svadbi s Lukom Jovićem i otkrila da se plaši venčanja.

Izvor: instagram/lukajovic

Prelepa manekenka Sofija Milošević fudbaleru Luki Joviću podarila je dva sina Alekseja i Todora, ali sudbonosno "da" nisu izgovorili ni posle četiri godine ljubavi. Kako se sada navodi njih dvoje će se venčati sledeće godine, a pripremaju ne jednu nego dve gala svadbe.

Prvi deo slavlja prirediće na jezeru Komo u Italiji, dok će drugu svadbu napraviti u Beogradu. Manekenka i dizajnerka sada je progovorila o venčanjima za fudbalera, pa je priznala da već sad oseća tremu zbog ovog važnog događaja u svom životu.

"Venčanje me plaši u smislu da imam neku pozitivnu tremu. Nadam se da će sve biti onako kako smo zamislili. To će biti dan kada mi želimo da okupimo prijatelje koji su nama najbliži i da proslavimo jedan nezaboravan dan ili dva i da će to biti događaj koji ćemo mi svi mi zauvek da pamtimo", rekla je Sofija u emisiji "Exkluziv" na televiziji Prva.

Kako su medji ranije preneli par je angažovao agenciju koja je organizovala venčanje ćerke legendarnog američkog pevača Lajonela Ričija, a Sofija je jednom prilikom ispričala da bi volela da posle svadbe Luka i ona porade i na trećem detetu.

"Kad prođe svadba, onda ćemo da radimo i na trećem detetu. Bilo bi lepo da, posle dva sina, dobijemo i jednu devojčicu. Luka bi voleo da ima četvoro dece sa mnom. Pošto ima sina iz prvog braka, to je petoro! Ja bih da se zaustavimo na troje, ali on mašta o velikoj porodici", ispričala je manekenka.