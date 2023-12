GLUMAC IZ IGRE PRIJESTOLA OPTUŽEN ZA SE*SUALNO ZLOSTAVLJANJE DJECE! "Volio bih da razgovaram o ovome...VESELIM SE"

Zvijezdu hit serije "Igra prestola" Džozefa Geta čeka preliminarno sudsko saslušanje u Los Anđelesu zbog optužbe za se*sualno eksplicitni kontakt s maloljetnicom na internetu.

Izvor: Image Capital Pictures / Film S/Profimedia

Britanski glumac Džozef Get (51), kako prenosi DailyMail, pojavio se u ponedeljak na sudu sa svojom dugogodišnjom djevojkom, glumicom i spisateljicom Mersi Malik. Sudija Višeg suda, naredila je da se Get pojavi na saslušanju koje je zakazala za 18. decembar, kada se očekuje da tužitelji iznesu dokaze koji su navodno pronađeni u Getovoj kući u Los Anđelesu. Do tada, glumac će ostati na slobodi uz kauciju od 5.000 dolara.

"Volio bih da razgovaram o ovome, ali moj advokat mi je savjetovao da u ovom trenutku ništa ne komentarišem", kazao je Get nakon kratkog saslušanja za DailyMail.com u ponedeljak.

Uhapšen je u Los Anđelesu u aprilu 2022, a njegov dom pretražili su policijski službenici Odeljenja za maloljetnike, Jedinice za internetske zločine protiv djece (ICAC), naoružani nalogom za pretres. Optužen je za "kontakt s maloljetnicom zbog se*sualnog prestupa", a takođe se suočava i s drugom optužbom, za posjedovanje oružja za napad. Na kasnijim pojavljivanjima pred sudom, izjasnio se nevinim za sve tačke optužbe, a iako mu je odobrena kaucija. Takođe mu je naređeno da ne smije provoditi vrijeme s maloljetnicima bez nadzora, da nema po*nografske sadržaje i da ne koristi društvene mreže, osim za posao.

Izvor: Profimedia/Everett Collection / Everett

Nedelju dana nakon uhapšenja, Get koji je inače rođen u Londonu, a poslednjih osamnaest godina živi u SAD-u, oglasio se na Tviteru i oštro negirao optužbe. "Naravno da želim da se pozabavim apsolutno zastrašujućim i potpuno neistinitim optužbama koje su nedavno iznesene protiv mene. One su stopostotno kategorički krive i nepromišljene. U potpunosti sarađujem s policijom i LAPD-om kako bismo došli do prave istine. Veselim se što ću 'oprati' svoje ime. Hvala svim mojim prijateljima i obožavateljima koji znaju da je ovo neistina i razumiju da iz pravnih razloga ne mogu dalje komentarisati taj slučaj na društvenim mrežama", iznio je glumac.

Njegova djevojka Mersi Malik (51) takođe je na društvenim mrežama kritikovala optužbe, nazivajući ih više nego suludima. Jedna od Getovih najistaknutijih uloga bila je uloga Tena Vorga u vrlo popularnoj HBO-ovoj seriji "Igra prijestola". Get je takođe glumio u nekoliko blokbaster filmova, uključujući Diznijev rimejk "Dambo", "Star Trek Into Darkness" i "Thor".