"IMA SE, ALI NISAM MILIJARDER KAO ŠTO PIŠU": Radi vize, obezbeđenje i prodaje nekretnine - progovorio dečko Branke Lazić

Partner Branke Lazić, majke pevača Darka Lazića, otkrio kojim se poslovima bavi u inostranstvu i Srbiji

Izvor: Instagram/darkolazicoffical

Branka Lazić, majka popularnog pevača Darka Lazića, već neko vreme uživa u emotivnoj vezi sa svojim partnerom Draganom Paunovićem, za kojeg su pojedini domaći mediji pisali da je "milijarder iz Holandije".

Paunović se sada oglasio i otkrio kojim poslovima se bavi, kako mu je u vezi sa Brankom, ali i šta misli o njenom sinu, pevaču Darku Laziću.

"Mi ne sarađujemo poslovno, nismo poslovni partneri. Branka i ja smo već nekoliko meseci u vezi, ona mene podržava kao moja emotivna partnerka, da ne kažem devojka, to je ipak za mlađe. Kad dosta putujete i imate puno posla, potreban vam je neko sa kim ćete porazgovarati i podeliti sve, a ona je u tom smislu tu za mene", rekao je Dragan, otkrio kojim se poslovima bavi i istakao da on nije milijarder.

"Ja sam rođen u Holandiji, radio sam tamo, ali sam već neko vreme u Srbiji, zbog dece i moje privatne situacije. Tako sam i odlučio da proširim biznis ovde. Kada sam došao, otvorio sam prvu firmu koja se bavi konzularnim poslovima, elektronskih viza i tako. I u Holandiji i u Francuskoj se bavim nekretninama, a pored toga, moja firma radi i obezbeđenje i menadžment za poznate ličnosti u svetu sporta", rekao je Paunović i nastavio:

"Uzeo sam jedan objekat, pored tih apartmana koje imam, uložio sam u jednu lepu zgradu i ostvario saradnju sa holandskim pivarama, to je jedna njihova franšiza, nešto čega nema na Zlatiboru. Isplati se ulagati kod nas u nekretnine i turizam, taj neki familijarni koji ja želim. Širi se i Zlatibor u vezi sporta, zato i mislim da je dobro investirati tamo. Srbija se širi, mnogo se stranih firmi otvara, to mnogo znači za zemlju. Ne bih ulagao novac da to ne vredi. Nisam ja, kao što se piše, milijarder, naravno da se zarađuje, ali se i dosta ulaže, znate kako to već ide, banke, investicije".

Paunović otkriva i da sa Darkom Lazićem ima odličan odnos.

Izvor: Kurir / Petar Aleksić

"Darko nema nikakve veze sa mojim poslovima, on planira u budućnosti možda da nešto kupi, bio je kod nas u gostima tamo i svidelo mu se. On i ja se odlično slažemo, ja imam sina koji je njegovo godište. Podržavam ga u svemu što mogu, da mu dam savet šta je pametno, šta ne. On je stvarno ekstra lik, pozitivan. Pevanje je kao i sportski svet, dok si popularan, tu si, zato ja Darku želim sreću u svemu i da možda i kupi neki apartman, da započne neki biznis i sa te strane".

Za vezu sa Brankom ističe da je "hteo poštenu ženu, što ona i jeste".

Izvor: Instagram/darkolazicoffical

"Mi imamo prošlost iza sebe, odrasli smo ljudi. Branka je ozbiljna, emotivna žena, ja to cenim i poštujem. Ja sam želeo ženu koja je emotivna, poštena, koja zna da voli, ja to isto tako uzvraćam. Ona je prošla šta je prošla u svom životu, a i ja sam imao loša iskustva, a sa njom sam stvarno srećan. Mnogo je fina, posvećena porodici, sve funkcioniše super, često smo zajedno. Naravno, ona ima svoj život, kuću, decu, unuke, ali kad god može, ona me prati u svemu i to je najbitnije", kaže Dragan za 24sedam i priznaje da se nisu, do sada, susreli sa lošim komentarima zbog njihove veze:

"Nismo se sreli sa lošim komentarima, sve je do sad bilo pozitivno. Uvek pokušavam da joj dam najbolji savet, i kad su mediji u pitanju, ako te neko pozove za izjavu, bolje da je daš i kažeš kako jeste, nego da ne daješ, pa da bude nešto izmišljeno. Sve je stvar našeg dogovora".