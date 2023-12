KATARINA RADIVOJEVIĆ OTKRILA ŠTA JE KORIGOVALA! Govorila o grudima i podmlađivanju iznutra: Nosila sam 2 para pantalona!

Lepa glumica, Katarina Radivojević otkrila je šta je korigovala na svom licu, ali i otkrila šta bi radila kada bi morala da ide na carski rez.

Katarina Radivojević važi za jednu od najlepših srpskih glumica, koja je srca publike osvojila ulogom u filmu "Zona Zamfirova", a mnogi se već dugo pitaju da li se ikada podvrgla nekim korekcijama s obzirom da što je starija, izgleda sve bolje. Ona veoma vešto krije svoj privatni život, a u medijima se pojavljuje isključivo kada govori o poslu, novim projektima i ulogama.

Na licu Katarine Radivojević se posebno izdvajaju krupne zelene oči i široki osmeh, a glumica je jednom prilikom napravila presedan i otkrila kako se neguje i da li je radila neke estetske korekcije.

Glumica je naglasila da joj je fizički izgled svakako pomogao u karijeri i da bi sve osobe koje se bave javnim poslom trebalo da izgledaju negovano - sa tom granicom da "izgledaju dobro za svoje godine, a ne deset ili petnaest mlađe". ovom prilikom priznala je da nema ništa protiv estetskih korkcija, kao i da je već dugo verna botoksu.

"Ja sam tip koji ne ume ništa da sakrije, tako da sam uvek iskrena sa svojom publikom. Mislim da je za moj izgled najviše zaslužna genetika i sve bi vam bilo jasno kada biste videli moje roditelje... Ne bih da se hvalim, ali ja sam i celog života vežbala. To je pomoglo mom telu da bude u tonusu i onda kada zbog obaveza ne stignem da treniram dve ili tri nedelje. Telo pamti i uspeva da zadrži dobru formu", rekla je tada Katarina.

Istakla je da se skroz prepušta svom lekaru, u čije znanje i stručnost beskrajno veruje, kada je u pitanju nega lica. Smatra da je veliki esteta i profesionalac, i ume sve da uradi umereno, na pravi način.

"Pomalo radimo botoks, toliko da i dalje mogu da se namrštim jer to moram zbog posla. Slažemo se da je manje - bolje. Tretirali smo celo čelo i malo oko očiju, bore smejalice. Imam izuzetno svetle oči i škiljim, pa kada se leto približi kraju, vidi se poneka bora viška. On mi tada kaže: Krenula je bora. Tada dodamo botoks, ako ništa ne snimam", rekla je glumica.

Istakla je da se rodila sa punijim usnama, iako su mediji često spekulisali da ih je povećavala, kao i sa velikim očima, te jakom vilicom i jagodicama - "Nije bilo potrebe da nešto menjam. Razumem devojke kojima intervencije daju samopuzdanje, ali to bi trebalo da se uradi sa merom i ne bi trebalo preterivati. Moje iskustvo je pokazalo da žene koje puno toga menjaju na sebi, to rade jer nisu sigurne same sa sobom. Kada biste videli mog tatu bilo bi vam jasno da su moja usta prirodna. On je ostario, ali i dalje ima ta usta", poručila je glumica za K1 televiziju.

Čak joj je agentkinja iz Moskve rekla da jedan producent nije mogao da veruje da ima toliko godina i da je mislio da je mnogo toga korigovala na licu: "Moja nega podrazumeva samo kremu, ništa specijalno. Volim japansku kozmetiku. Redovan san je takođe važan za izgled i trudim se da uvek spavam osam sati. Nisam čak ni zube izbeljivala", ispričala je Katarina.

Jedina razlika u odnosu na njene dvadesete godine je to što sada ima išijas: "Razlika u odnosu na moje dvadesete je u tome što tada nisam morala da, čim ustanem, dvadeset minuta u parteru radim vežbe za leđa. Imam išijas koji je iz akutnog prešao u hronični, pa moram svakog dana da radim vežbe, ali sa njima mi je život lepši, lakši i manje bolan.

Operacija i agresivnih intervencija se jako boji, posebno na licu - "Mnogo se bojim operacija i agresivnijih intervencija, jer je meni lice alat za rad. Imam spuštene kapke i rekli su mi da ću u jednom trenutku morati da uradim podizanje. Sve moje prijateljice su radile botoks koliko i ja. Njihove savete slušam i obično ih pustim da nešto urade prve pa da vidim kako to izgleda", otkrila je kroz smeh glumica.

Svoj trenutni izgled Katarina je ocenila sedmicom: "Trenutno osam. Fali puno toga, možda je pre - sedam. Ja sam sada možda najdeblja u životu. Moja optimalna kilaža uvek je bila 58 ili 59 kilograma, a sada imam 64. Nikada nisam volela ni svoje tanke noge. Uvek voliš ono što nemaš".

Znala je zbog toga da nosi po dva para pantalona - "To je bio moj kompleks iz detinjstva i znala sam da nosim dva para farmerki kada sam imala 12 ili 13 godina. Sada sam okej sa tim, to mi nije problem. Gojim se u stomaku i zadnjici, a to iziskuje mnogo vežbe. Kao i sve žene, uostalom", iskrena je Radivojevićeva.

Sa druge strane, otkrila je i jednu zanimljivu intervenciju u Los Anđelesu, kojoj bi se podvrga - "Kada se porodite carskim rezom lekari vam o istom trošku zategnu stomak i uklone višak kože. Tako je moguće da se svi 'Viktorijini anđeli' jako brzo vrate na pistu nakon porođaja. To sam čula da rade i ako bih imala carski rez uradila bih i to, da bude generalka".

Katarina je istakla da grudi ne bi dirala, ali planira da proveri da li ima predispoziciju za rak dojke: "Za sada ne bih dirala grudi, ali pošto planiram da uradim genetsku analizu kako bih proverila da li imam predispoziciju za rak dojke, i ako bih saznala da postoji, onda bi ih uklonila i stavila silikone. To je pre nekoliko godina prva uradila Anđelina Džoli", istakla je Katarina Radivojević i dodala:

"Takođe, kod lekara koji je zamrznuo moje jajne ćelije čula sam za tretman podmlađivanja iznutra. Reč je o podmlađivanju jajnika, 'segova', koji mi je to predložio i kazao da je to najinovativniji i najbezbedniji tretman. Koliko sam razumela, uzmu vam mali deo tkiva i zalede ga, a kada dođe do menopauze i hormoni počnu da slabije rade, tako bi vam revitalizovali jajnike".

