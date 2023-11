SLAVNI PEVAČ OTKRIO TUŽNU ISTINU NAKON SUMORNIH DIJAGNOZA: Nije mi ostalo još puno, ne želim da živim očajno i u bolu...

Ozi Ozborn je imao buran život rok-superstara, a poslednjih godina se suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, i jedva se kreće!

Vremešni muzičar Ozi Ozborn (74) je izjavio da ne želi da živi "dug, jadan život i da se oseća očajno", usled njegovog pogoršanog zdravstvenog stanja i problema sa kretanjem. Slavni roker, poznat po svom kontroverznom načinu života, smatra da mu je u najboljem slučaju preostalo deset godina.

Iako je svestan svog stanja, gde se nakon mnogobrojnih operacija, uglavnom kreće u kolicima i uz pomoć, on insistira da u njemu još ima života, i da ga nerviraju natpisi da "bije poslednju bitku". U intervjuu za "Rolling stone", Ozi je otkrio da mu je 2003. utvrđeno da boluje od Parkinsonove bolesti, a zatim, tokom četvrte operacije leđa 2019, pronađen mu je i tumor u kičmi.

"Ne osećam se spremnim da umrem, ali ne želim da imam dugo, bolno i očajno postojanje. Sviđa mi se ideja da ukoliko imaš terminalno oboljenje, možeš da odeš u mesto u Švajcarskoj i obaviš to brzo. Gledao sam mog oca kako umire od tumora", objasnio je Ozborn.

Poznato je da je tokom života puno eksperimentisao sa nedozvoljenim supstancama, a u jednom trenutku na sceni je odgrizao glavu šišmišu u takvom stanju. "Rekao sam Šeron da sam nedavno popušio džoint. Ona je osula paljbu - 'Zašto si to uradio?! To će te ubiti!' a ja sam joj odgovorio 'Koliko j***no želiš da živim??'. U najboljem slučaju, preostalo mi je deset godina, a kako stariš vreme kao da se ubrza. Šeron i ja smo nedavno proslavili četrdeset prvu godišnjicu braka, i to je neverovatno!"

Šeron (71) se nedavno našla na meti kritika jer je drastično izgubila na kilaži, a svi sumnjaju zahvaljujući Ozempiku, tabletama koja je sve popularnija u Holivudu, a prvobitna namena joj je lečenje dijabetisa. Par ima troje dece, Keli, Ejmi i Džeka, a takođe su postali i baka i deka.

