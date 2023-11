KO SU MI ONE DA BIH IH VOLIO? Darko o otkazu Dušice Jakovljević i odnosu s Milanom: I da imam nešto protiv, ko me pita?!

Darko Tanasijević progovorio je o otkazu Dušice Jakovljević i otkrio u kakvom je odnosu s Milanom Miloševićem, ali i ostalim koleginicama.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Darko Tanasijević u intervju za medije otkrio je šta misli o kolegama voditeljima "Elite", a dotakao se i odlaska Dušice Jakovljević s televizije Pink. Dušica je sve iznenadila kada je potvrdila da poslije deset godina rada napušta ružičastu televiziju, a u planu joj je da se posvijeti produkciji.

"Nismo se čuli. Telefon mi se usijao tada kada se to desilo, ali ću ponoviti ono što sam i tada rekao, neću da komentarišem tuđe poslovne luke. Sve se izdešavalo prebrzo, preko noći, otišla je i eto, nismo se čuli. Svakako da jesam bio baš iznenađen. Godinama smo radili zajedno, družili se, što bi narod rekao, zajedno smo pojeli kilo soli, bili jedno za drugo tu u nekim lijepim i ne tako liepim trenucima. Mnogo je lijepih uspomena, sjajnih trenutaka, i poslovnih i privatnih, i to je nešto što će me uvek vezivati za nju", rekao je Darko koji je zatim prokomentarisao Milana Miloševića koji se u Elitu vratio baš kada je Dušica otišla.

"Pozdravljam sve odluke Milice i Željka Mitrovića. To je njihova odluka, njihova stvar i ja im apsolutno verujem. Ko god došao, dobrodošao, pa tako i Milan. Svakog od nas publika voli zbog nečega, neke specifičnosti i posebne energije. Super radi to što radi, pozdravljam i nemam ništa protiv, a sve i da imam, ko me pita. Salu na stranu, mislim da je Elita svakako na dobitku što je ion sada dio tima", istakao je Darko za "Star" i otkrio da li je tačno da je s Milanom u lošim odnosima:

"Ne bih ja to tako definisao, niti znam otkud te priče. Svi znaju da sam uvek poštovao kolege, nikada se nisam upuštao ni u kakve kolegijalne, estradne i medijske ratove, niti sam na negativan način komentarisao nekoga od njih. To ja ne radim, nije moj manir, nisam takav lik. Ne bih rekao da nismo okej, već, prosto, nismo u kontaktu. Nemamo komunikaciju, ne družimo se, nismo bliski, što se ni u jednom trenutku na negativan način neće odraziti na naš posao i saradnju. Nisam ga vidio sigurno otkad je otišao sa Pinka, tome će uskoro godinu dana, a ni sada otkad se vratio, to je sve. Nikakav problem nemam sa njim, a verujem da nema ni on".

Izvor: Instagram/milanmilosevic_official

On se zatim dotakao i koleginica, te otkrio koga više voli Anu Radulović ili Ivanu Šopić - "Ni jednu, ni drugu, ko su mi i šta njih dvije da bih ih volio? Šalim se! Ivanu, moram da priznam, što je očekivano i normalno. Duže je znam, duže se družimo i radimo zajedno. Ivana je ozbiljan kliker, ozbiljna baraba i posebna zbog mnogo čega, teško je ne voljeti je. S druge strane, Ana se od ove sezone priključila našem timu, jako je prijatna, druželjubiva, draga, dopada mi se njena energija i super zajedno radimo i družimo se. Sviđa mi se što grize, što je posvećena i kolegijalna".

Tanasijević je prokomentarisao nedavnu izjavu Jelene Karleuše koja je rekla da ne bi bila s frajerom kom je mali polni organ - "Sigurno da postoje žene kojima je to važno, presudno, čuo sam i ja od svojih drugarica brdo takvih primjera. Ipak, s druge strane, mislim da je apsolutno sve u energiji, kada se to poklopi, osoba s kojom smo može da ima milion naizgled fizičkih nedostataka, koji odmah padaju u vodu i postaju nevažni. Srećom, na mene se još niko nije žalio", našalio je Darko.