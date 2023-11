IMA ŽENU I DECU, U DRUGOJ DRŽAVI JOŠ JEDNU ŽENU, A TU JE I LJUBAVNICA: Pevačica šokirala u emisiji - sve rade ZBOG PARA!

Pevačica Maja Nikolić gostovala je u emisiji gde je otkrila "šta sve prolazi" jednom njenom imućnom prijatelju

Izvor: Kurir TV printscreen

Pevačica Maja Nikolić, koja je nedavno osula paljbu po koleginici Goci Tržan, gostovala je u emisiji Sanje Marinković na Pink televiziji, gde je iznela svoje mišljenje o ženama koje "sve trpe zarad novca", a potom dala i primer iz svog života.

Maja je u emisiji otkrila da ima imućnog prijatelja koji u dve države ima dve žene, a u trećoj i ljubavnicu!

"Ja smatram da ne postoji veran muškarac! Danas je to retka, zaštićena vrsta! Ovo pitanje postavljam svim svojim prijateljima i na osnovu procene, ne mogu da kažem da ima jedna posto takvih muškaraca", rekla je Maja, a potom to potkrepila i "dokazima":

"Imam jednog prijatelje koji ima ženu i decu, sa kojom je u skladnom braku, a u susednoj državi drugu ženu! Takođe, u trećoj ima ljubavnicu, i njima je sve to normalno! To su sve moćnici, ozbiljni i ugledni ljudi! Mnogo prijatelja imam koji transparentno imaju i ženu i ljubavnicu. Njihove žene znaju za to, njih zanima samo da on donosi novac u kuću i njoj dobro", rekla je Maja u emisiji "Magazin in".