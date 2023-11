"BILA JE KOD MENE I REKLA DA IMA NEŠTO VAŽNO DA MI KAŽE!" Pred smrt, Ksenija je htjela samo njoj da prizna...

Ksenija Pajčin nije krila koliko je voljela Draganu Mirković, u čijem se spotu po prvi put pojavila.

Izvor: ATA Images/Miloš Rafailović/ATA Images/M.M.

Jedna od najpopularnijih pjevačica devedesetih pokojna Ksenija Pajčin svoju karijeru započela je upravo sa Draganom Mirković i to u spotu "Opojni su zumbuli".

Pajčinova je uvijek bila zahvalna Dragani na prilici kojoj je pružila jednoj "klinki". "Ja sam strašno voljela Draganu Mirković, nije što sad sjedimo tu. Svi znaju da sam ja jezičarka na neki način, ali zaista, ne diraj me, ne diram te. To je jedna stvar kod mene, vrlo vrlo bitna. I pored nje sam zaista naučila šta znači estrada. I tada je radila još jedna žena koja je stvarno padala u nesvijest, s kojom je uopšte nije bilo dobro, nije mogla da odradi koncerte, a Dragana je žena koja je radila, dakle, pojavi se - ovoliki kez, a znam da je imala problem prije toga, tri sata pjeva, bez prestanka, mijenja kostime, plesači, sve je spremno. Dakle, ona mi je bila zaista jedna škola kako čovjek treba da se ponaša, u takvom jednom maniru, i takvu zvijezdu kao što je ona i Lepa Brena, to ne može se ponoviti, Zdravko Čolić i tako dalje, oni prosto imaju tu energiju zvijezde - pričala je Ksenija u jednoj od poslednjih pojavljivanja na malim ekranima na DM televizi u emisiji "Maksimalno opušteno".

Izvor: Printscreen/ YouTube RTV Pink Official

Koliko je voljela Draganu i imala povjerenja u nju otkriva, i podatak da je pred samu tragičnu smrt upravo željela da priča sa starijom koleginicom. Mirkovićeva je, naime, jednom prilikom otkrila da joj je Ksenija, koja je tragično nastradala 2010, poručila pred samu smrt da ima nešto važno da joj kaže, ali nije stigla zbog čeka pjevačica pati i danas.

"Ksenija je bila nevjerovatno lijepa, energična i uvijek svoja, pomalo i nemirna. Gjde god se pojavila bilo je nemoguće da ostane neprimjećena i imala sam ponekad osjećaj da joj to jako smeta. Kad smo se poslednji put čule, rekla mi je da je srećna jer je pronašla mir u sebi", rekla je Dragana.

Pajčinova je htjela da kaže nešto Dragani, ali, nažalost, tragični događaj koji je uslijedio spriječio ju je u tome. "Bila je kod mene na televiziji i rekla voditelju Stevici da mi prenese da ima nešto veoma važno da mi kaže. Nikad nisam saznala šta je to tako važno što ima da mi kaže", izjavila je jednom prilikom Mirkovićeva.

Vidi opis "BILA JE KOD MENE I REKLA DA IMA NEŠTO VAŽNO DA MI KAŽE!" Pred smrt, Ksenija je htjela samo njoj da prizna... 3.12.1977. Ksenija Pajčin Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/S Production/screenshot Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ATA Images/Miloš Rafailović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ATA Images/Miloš Rafailović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ATA Images/Miloš Rafailović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/screenshot/RTV PInk official Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/screenshot/RTV PInk official Br. slika: 6 6 / 6 AD

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:41 DRAGANA MIRKOVIĆ POTPUNO RAZOTKRILA ESTRADU! Skinula sve maske i priznala: Nisam se dokazivala tokom KARIJERE, sve se desilo... Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija