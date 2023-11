U BRAK SAM STUPIO JER SAM MISLIO DA TAKO TREBA! Ognjen Amidžić o ljubavi - Spomenuo Natašu Bekvalac i Darka Lazića!

Ognjen Amidžić govorio je o ljubavi i otkrio zašto je prvi put rekao sudbonosno "da".

Jedan od najpopularnijih voditelja, Ognjen Amidžić iza sebe ima dva braka, a uskoro planira i da treći put stane na "ludi kamen" s 17 godina mlađom koleginicom Minom Naumović koja čeka njegovo dijete. Ognjen iz prethodnog braka s manekenkom Danijelom Dimitrovskom ima sina Matiju, a Mini će ovo biti prvo dijete.

Ognjen je sada dao svoj sud o današnjim vezama i brakovima i otkrio šta je za njega suština ljubavi.

"U današnje vrijeme nije više važno kako se šta zove, važna je suština! Da li se zove brak, ovako ili onako... to je već lična stvar. Sve je dobilo neki drugačiji oblik i da to nije ono što smo mi mislili. Smatram da je najbitnije da suštinski nađeš sa nekim sreću", rekao je on u emisiji "Magazin IN" i dodao:

"Nikad ne znaš kada će se to desiti, ta emocija, ta suština. Prvi put sam stupio u brak zato što sam mislio da bi to trebalo, a ne zašto što sam ja bio zreo za to. Sada je treći put, treća sreća i mislim da je to to", dodao je on i našalio se:

"Ako se ne daj Bože desi da i to propadne, možemo praviti specijal emisiju gdje će gostovati Nataša Bekvalac, Darko Lazić i ja", rekao je kroz osmijeh Amidžić.

Kraljica novih ljubavi, kako su je mnogi nazvali, Nataša Bekvalac iza sebe ima tri razvoda, dok je Darko Lazić nedavno drugi put izgovorio sudbonosno "da" Katarini koju poznaje jako dugu i već su jednom bili u vezi, a između nje i Ane Sević s kojom ima dijete imao je nekoliko djevojaka, među kojima je bila i bivša vjerenica Marina Gagić sa kojom je dobio sina.

