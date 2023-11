MIRA BANJAC DANAS PUNI 94 GODINE! PROSLAVLJENA GLUMICA ŽALI ZA 1 NEOSTVARENOM ŽELJOM - "DALA BIH CIJELU KARIJERU ZA TO!"

Glumica Mira Banjac se udavala samo jednom, ali je izjavila da joj muške pažnje nikada nije falilo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Naša proslavljena glumica Mirjana Banjac, poznatija kao Mira Banjac rođena je na današnji dan, 4. novembra 1929. godine u Erdeviku. Danas sa sinom Branimirom Branom Jovanovićem živi u Novom Sadu. Pozorišnu karijeru je započela u Sremskoj Mitrovici. Igrala je u Narodnom pozorištu u Banjaluci, te Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Od 1970. godine je bila član "Ateljea 212" na čijoj sceni je ostvarila brojne značajne uloge.

Televizijsku karijeru započela je 1964. godine ulogom u filmu "Boj na Kosovu", i do sada je ostvarila više od 160 uloga u televizijskim filmovima i serijama, dugometražnim i kratkim filmovima. Mnogi je pamte kao Mariju iz istoimene serije ili Danicu Čvorović iz filma "Balkanski špijun", dok je mlađim generacijama ostala u sećanju kao Ružica Sinđelić iz serije "Vratiće se rode".

Nikada više nije javno predstavila nijednog svog partnera i na tu temu kratko je poručila: "Nije mi nedostajalo poštovanje muškaraca. Mene su moji ljudi voljeli." Glumica ima jednog sina, i on je bio svjedok svih majčinih glumačkih podviga. Rodila ga je godinu dana posle sticanja diplome, 1951. godine, ali brak sa njegovim ocem nije potrajao, o čemu je jednom prilikom rekla:

"Često u životu očekujemo jedno, a dogodi se nešto drugo. Andrej Jovanović, inženjer po struci, bio je moja velika ljubav. Udala sam se za njega kad sam imala 24 godine. Oboje smo s radošću čekali Branino rođenje i to je ubrzo bilo jedino što nas je spajalo." Bivši supružnici ostali su u prijateljskim odnosima sve do Andrejove smrti.

"Nikada se više nisam udala, a Brana je bio i ostao moj voljeni i obožavani sin, moja najveća ljubav", izjavila je legendarna glumica. Branislav Brana Jovanović, u mladosti državni prvak u dizanju tegova, radni vijek proveo je kao snimatelj na televiziji, a danas je u penziji. On je i lovac a hobi mu je izrada namještaja, pa je Miri napravio biblioteku i crvenu kuhinju. Posle razvoda od supruge nastavio je da živi sa majkom u porodičnom stanu u Novom Sadu.

"Ne da Bog sve. U životu postoji ravnoteža, ali, nažalost, tu ravnotežu dobijete kasnije. Valja se rasporediti: koliko dajete profesiji, a koliko životu. Ostala sam uskraćena za unuče, ali to je takva sudbina. Zaista bih dala cijelu moju karijeru za to jedno dijete, ali nije se dalo", iskreno je priznala prije nekoliko godina, prenosi "Hello".