PRIJA IMALA NEOČEKIVANU PODRŠKU NA PRVOM KONCERTU U SARAJEVU! "Baš se opustio, nadam se da će na sledećem zapjevati"

Aleksandra Prijović održala je prvi od ukupno tri solistička koncerta u sarajevskoj Zetri, a sve karte rasprodate su do poslednjeg mjesta.

Izvor: Instagram/screenshot/aleksandraprijovic

Nakon prvog spektakla u sarajevskoj Zetri, Aleksandra Prijović je podijelila sa medijima svoje utiske, te se zahvalila publici i saradnicima.

"Hvala vam što ste došli večeras, što me pratite i podržavate. Hvala publici. Ovo veče ću zauvijek pamtiti, bilo je posebno. Publika voli to što radim i voli moje pjesme, zato i dolazi. Očekujem ovde, kao što sam očekivala u Beogradu, tako očekujem i u Zagrebu, da će biti ludilo, kakvo je i bilo. Bilo je nevjerovatno, nezaboravno. Jako sam srećna i ponosna što sam ovo doživjela, zato sam se i trudila i radila do sada."

Prijovićkin sin Aleksandar, izašao se sa mamom na scenu u toku koncerta, a Prijovićka kaže da postoji mogućnost i da sa njom zapjeva na jednom od sledećih koncerata. "Aleksandar se baš opustio. Očekujem da će na sledećem koncertu i zapjevati nešto", istakla je ponosna majka.

"Mogu da kažem da i dalje ne mogu da vjerujem u sve što se dešava. Kada je u pitanju Hrvatska u kojoj ću održati čak pet koncerata, to je nešto što je premašilo sva moja očekivanja. Ne postoje riječi kojima bih mogla da opišem ovu sreću. Hvala svim ljudima koji su bili i koji će doći na moj koncert. Željela sam i trudila se da, gde god da gostujem, publika ima isti doživljaj na svakom mom koncertu."

"Bilo je suza. Kao što sam rekla i u Beogradu, tako je bilo i večeras. Kada mi publika pošalje tu neku energiju, ne mogu da se iskontrolišem", istakla je pjevačica nakon neverovatne atmosfere u Sarajevu.

Pogledajte delić atmosfere!

Pogledajte 00:18 aleksandra prijovic sarajevo Izvor: instagram/aleksandraprijovic Izvor: instagram/aleksandraprijovic