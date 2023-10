BRITNI SPIRS NAKON 16 GODINA KONAČNO OTKRILA ZAŠTO JE OBRIJALA GLAVU: "Toliko su me gledali - Od glave do pete!"

Pop zvijezda Britni Spirs svojevremeno je šokirala javnost kad je obrijala glavu, ali nikad nije o tome javno govorila. Sada je progovorila...

Izvor: Profimedia

Nakon šesnaest godina od ovog bizarnog poteza, Britni Spirs je konačno objasnila zbog čega je 2007. godine obrijala glavu. Tog dana ona je ušetala u jedan frizerski salon i tražila je od frizerke Ester Tognozi da joj ukloni dugu kosu mašinicom. Frizerka je odbila da to učini. Britni je zatim zgrabila mašinicu za šišanje i sama obrijala glavu dok su je paparaci snimali kroz prozor.

"Toliko su me posmatrali dok sam odrastala, od glave do pete. Ljudi su mi govorili šta misle o mom tijelu još od tinejdžerskog doba. Brijanje glave i gluma bili su moji načini da se oduprem tome", objasnila je u svojim memoarima "The Woman in Me", koje će objaviti 24. oktobra.

Prisjetila se i kako od 2008. nije imala kontrolu nad svojim životom, odnosno da je njen otac Džejmi Spirs preuzeo kontrolu nad svakim aspektom njenog života. "Morala sam da pustim kosu da opet poraste, da se vratim u formu. Trebalo je da rano idem u krevet i da uzimam sve ljekove koje su mi rekli", napisala je.

"Konzervativnost me je lišila moje ženstvenosti, učinilo me djetetom. Na pozornici sam više bila entitet nego osoba. Uvek sam osjećala muziku u svojim kostima i krvi. To su mi ukrali", piše Britni u svojoj knjizi.