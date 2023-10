SVI ZNALI DA ĆE BITI ZVIJEZDA, A NIKO DA JOJ POMOGNE: Bila u žiriju kad je nastupala Prija "Kako ste vi izgledali u 15?"

Nekadašnja članica novinarskog žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda otkrila kakva je Aleksandra Prijović privatno

Pjevačica Aleksandra Prijović je nešto više od 10 godina na estradi, ali je tek nedavno postala fenomen - rasprodala je tri beogradske, tri, sada skoro četiri zagrebačke Arene, zakazala Čair, nastup za Novu godinu... O njoj svakodnevno pišu domaći i hrvatski mediji, a sada je voditeljka i portparolka Grand produkcije Vesna Milanović otkrila "šta je nervira" u celoj pometnji koja je nastala.

"Ovih dana dok čitam portale i novine me užasno nervira što svi ljudi na ovom svijetu govore 'E, ja sam znao da će ona uspjeti'. Pa dobro, kad ste svi znali, što niste tada pomagali Aleksandri, kada je bila mlada, kada je tek počinjala nego sada, kada je osvojila region?", rekla je Vesna i nastavila:

"Znate šta me još nervira? Sada pišu po portalima kako je Aleksandra izgledala nekada, a vidimo sada kako puni Arenu. Kakve to veze ima? Ona puni Arenu jer je divna pjevačica i sjajno pjeva, ima hitove! A kako je izgledala na početku karijere, pa imala je 15, 16 godina, sada ima 28. Hajde da vidimo kako ste vi izgledali na početku vaših karijera, a kako sad izgledate. Fascinira me činjenica da je ona jedina pjevačica, jedina ženska osoba koja ima 28 godina, a uspjela je da napuni tri Arene. To nikome nije pošlo za rukom! Ona sve ovo zaslužuje. Besprekorno pjeva i ima lijepu, mirnu karijeru, nekako gleda svoja posla i bavi se svojim životom".

Vesna je potom istakla i detalje o kojima javnost ništa ne zna.

"Ja se uvijek oduševim kada smo zajedno na nekim proslavama, ona dođe i priđe svima nama da se pozdravi. Ona je djevojka, ne mora, može da sjedne, pa neka dječaci prilaze da se pozdrave, ali se ona svima nama starijima uvek javi. Sa svima je na Vi, evo ja govorim, nemoj da mi persiraš, pa toliko smo bliske da možemo na ti. Ne, ona prosto ne može, ona je na Vi i sa Sašom Matićem sa kojim ima duet, mislim da je skoro prestala sa Pejovićem da bude na Vi jer su kumovi, inače je tako sa svima".

Prisjetila se i perioda kada je bila u žiriju dok je Aleksandra pjevala.

"Ja sam bila član novinarskog žirija u vreme kada je ona počinjala, kada je prvi put bila u Zvezdama Granda. U međuvremenu sam postala i PR Grand produkcije, kada je ona osvojila treće mjesto. Vidim je kao sebe kada sam sa 18 godina došla u Beograd da studiram, tako nekako iz malog mjesta. Bila sam mnogo mirnija, sa mnogo manje samopouzdanja nego što imam danas. I Aleksandra je bila nekako mila i draga djevojka. Vidjelo se da savršeno pjeva i ono što je pokazala je da nije samo pjevačica koja dobro pjeva folk muziku, već i pop. Vremenom je sazrevala i na život gledala drugačije".