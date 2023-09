"JOŠ NJU DA OŽENIM I TO JE TO!" Darko Lazić šokirao u emisiji uživo, Kaća gutala knedle - "Ako se razvedem ženim NATAŠU"

Darko Lazić se u emisiji "Amidži šou" našalio na svoj račun - sad se svi pitaju da li je Nataša Bekvalac sledeća?

Pjevač Darko Lazić je sa suprugom gostovao u sinoćnoj emisiji kod Ognjena Amidžića. Tim povodom, Ognjen je spomenuo da se na društvenim mrežama vrte fotke Darka i Nataše Bekvalac, a korisnici istih našli su sličnost između njih, jer su se oboje više puta udavali i razvodili.

"Da li si vidio ono za Natašu Bekvalac?", upitao je Ognjen. "Pazi, još nju da oženim i to je to. Ako se razvedem od Katarine, oženiću Natašu", našalio se Darko koji samo što je stao na ludi kamen sa svojom izabranicom Katarinom.

Podsjetimo, Katarina i Darko nedavno su napravili svadbu za pamćenje, a prvi put su bili zajedno prije 14 godina. U pomenutoj emisiji, pjevač je otkrio da se nakon raskida sa Kaćom, sve vrijeme viđao sa njom.

"To niko ne zna, ja ću prvi put to da kažem. Ona je imala dečka posle našeg raskida, ja sam imao djevojku, kad god bih imao pauzu i bio slobodan, a i ona, mi smo se tako, svih 14 godina viđali. Svih 14 godina uvijek smo se viđali, jer smo uvek bili u ljubavi, uvijek se poštovali, i na kraju je ovo moralo da se desi! Ovo je moja prva ljubav od koje sam na neki način bježao jer nisam bio spreman, ali sam uvijek znao - ako ikada budem htio da se oženim, ali ono pravo, da će to biti ona", objasnio je folker.

Šta li će na ovaj Lazićev "predlog" reći Bekvalčeva, ostaje da se vidi!