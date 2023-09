ŽENA SE SVAĐALA ZBOG STARLETE, A KOŠARKA GA NIJE INTERESOVALA "JER NIJE BILO PARA": Desingerica spomenuo i Nikolu Jokića

Reper Dragomir Despić otkrio i šta mu kažu roditelji za performanse na kojima "krsti patikom"

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, nedavno je priveden navodno zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, nakon čega se oglasio na Instagramu i rekao da će o celom incidentu "progovoriti posle odmora".

Ranije se našao na meti kritika zbog "krštenja patikom", tačnije kada na nastupu posetioce udara patikom po glavi dok peva, a sada se osvrnuo na skandale i otkrio detalje iz privatnog života.

"Neću nikad prestati da udaram ljude čarapama i patikama u glavu. To je deo performansa. I kad su mi rekli da to ne radim, ja nisam odustao. Nema tu da li neko reaguje ili ne reaguje, jer mene ne zanima ko šta govori i ko šta piše. Mene to ne interesuje. Radim to što mislim da treba da radim, bitno mi je da se samo publika dobro provede. Nikad ne znam šta će dobro nastup da donese, ne smišljam unapred poduhvate", rekao je Desingerica i otkrio kako njegova supruga reaguje na sve to što se dešava u javnom svetu.

"Supruga i ja smo imali konflikte oko natpisa za ženske osobe u medijima, konkretno za Maju Marinković. To je nešto što je loše po porodicu, rekla mi je da je loše da me povezuju sa drugim ženama. Žao joj je što je medijski to tako ispraćeno, nju to peče i boli. Što se toga tiče konkretno, zna kakva je situacija i da je ne varam".

Despić je otkrio i šta o njegovoj karijeri misle roditelji:

"Šta da mi kažu roditelji na sve? Ja sam takav ceo život. Oni mi sve vreme pričaju i pričaju, ali meni to ne dolazi do mozga. Radim šta hoću sve vreme u životu, bez obzira na posledice. Uvek uradim ono što mislim da treba".

Despić je otkrio i da je pre muzike igrao košarku, ali da je nikada nije pratio.

"Pre sam igrao košarku. I kad sam bio najbolji u tome, nisam pratio košarku. Sport mi nije donosio novac i zato me privatno nije zanimao. Radim samo stvari koje mi donose novac. Sve što mi ne donosi novac me ne interesuje. Volim brze automobile, novac i sve što ide uz to. U kontaktu sam sa brojnim košarkašima, sve su mi to drugari. Igrao sam zajedno sa mnogima koji su danas vrhunski košarkaši. Dobar sam lik. Ne znam šta Nikola Jokić kaže za moju muziku ali kada bude čuo, reći će da je moja muzika gas".

