OGLASIO SE SERGEJ TRIFUNOVIĆ NAKON HAPŠENJA U SPLITU! "Da kontraparafraziram Olivera Dragojevića: NIKADA VIŠE NEĆU DOĆI"

Oglasio se Sergej Trifunović nakon hapšenja u Splitu.

Izvor: Instagram/screenshot

Sergej Trifunović uhapšen je juče, 8. septembra u Splitu, pošto je, kako su naveli tamošnji mediji, držao psa bez nadzora i vrijeđao policajce. Nakon što je pušten na slobodu i kažnjen, glumac se oglasio na svom Instagramu.

"Ok. Ajmo ovako. Maltretiranja koja sam danas doživio mogu da se uporede sa istorijskim slikama u kojima gradom paradiraju policijske snage sa nekakvim prasećim glavama u majicama sa kragnom i Pit Bull sekjuriti bedžom, koji maltretiraju mještane i vlasnike kafića koji se ližu sa gradskom vlasti. Maltretiranja koja sam danas istrpeo nisam nikad i nigjde. Da kontraparafraziram Olivera Dragojevića - nikada više neću doći u Split", napisao je Sergej. " Adio. A bilo je lipo i svi vi moji dragi prijatelji iz Splita ste uvijek dobrodošli", dodao je Trifunović.

Podsjetimo, glumac je nakon hapšenja dao izjavu u kojoj je istakao koliko je u čudu zbog onoga što mu se dogodilo. "Još uvijek me drndaju, evo me ovdje u policiji. Brate, otišao sam da se kupam sa psom, plivali smo u moru, neka luđakinja je to prijavila, pošto se valjda plaši psa. Još mi je rekla da zašto pas nije na povocu, pa kako će biti kad je plivao sa mnom u moru, jeb.. ga ja! I tako mnogo gluposti. Ne mogu sad da govorim više, živci su mi...", rekao je Trifunović za Slobodnu Dalmaciju.

Opštinski prekršajni sud u Splitu doneo je odluku i kaznio glumca sa 500 eura novčane kazne. Pored toga, Sergej će morati dodatno da plati i 50 eura zbog sudskih troškova, prenosi Hina