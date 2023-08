PJEVAO "JUGOSLOVENKU" SA BRENOM, A NIKO NE ZNA NJEGOVO PRAVO IME! Pjevaču žena napravila problem, sa decom NE priča

Pjevač Daniel Popović govorio je o odnosima sa Lepom Brenom, ali i porodicom. Tri puta se ženio, ima četvoro djece, ali sa dvoje nema kontakt.

Izvor: YouTube/Prva

Pjevač Daniel Popović je 1983. otpevao vanvremenski hit "Džuli", a danas kaže da je ta pjesma uvijek bila veći hit od "Jugoslovenke", koju je snimio s Lepom Brenom, Alenom Islamovićem i Vladom Kalemberom.

Za domaće medije je otvorio dušu o poređenju ove dvije pjesme, porodičnim odnosima koji nisu dobri, a otkrio je i svoje pravo ime - nije Daniel!

"Otac Crnogorac je upoznao moju majku, Belgijanku, dok je studirao medicinu u Zagrebu. Čim ju je vidio, pitao ju je da li želi da mu bude drugarica. Na kraju su se zavoljeli i vjenčali. Volim Belgiju, često sam išao kod bake tamo, ali sam se uvijek vraćao svojim korjenima", rekao je pjevač čije je pravo ime Milan.

"Ime Daniel odabrao sam zbog velike ljubavi prema đedu Đuru, maminom ocu. On je služio u vojsci kralja Nikole. Kada je vojska raspuštena, otišao je u Belgiju i tada je promijenio ime u Daniel iz nekog revolta. Bio sam mu mezimac i zato sam odlučio da uzmem to umjetničko ime. Na taj način on i dalje živi. Meni i u dokumentima piše Daniel Milan Popović i ja sam prigrlio oba imena."

"Pjesma 'Jugoslovenka' nikada nije bila toliko veliki hit da bi mogla da zasijeni 'Džuli'. Saradnja sa Lepom Brenom, bilo je slatko-kiselo. Nikad neću moći da zaboravim da su me tokom snimanja spota bacili na Durmitor među vukove, gdje sam čekao tri sata na helikopter. Nikada se nismo družili jer je svako gradio svoju karijeru", rekao je on.

Na pitanje da li bi obnovio saradnju sa Brenom, odgovorio je - "ne".

Daniel Popović iza sebe ima tri braka i četvoro djece.

"Sada živim sa četvrtom suprugom Aleksandrom, sa kojom nemam djecu. Nije nam bilo suđeno. Shvatili smo da je bolje da se posvetimo sebi, da pronađemo nešto što nas ispunjava i uživamo u životu. Sa prvom ženom Majom imam ćerku Anamariju. Maja i ja smo u dobrim odnosima, ali rijetko se čujemo jer svako vodi svoj život. Sa drugom suprugom, Sanjom, imam sina Sebastijana i ćerku Izabelu. Nas dvoje smo u dobrim odnosima, poštujemo se. Sa trećom, Sandrom, imam sina Dominika. Nas dvoje smo u katastrofalnim odnosima. Napravila mi je ogromne probleme! To je prva osoba koju sam tužio jer ne prestaje da iznosi laži o meni. Izjavljuje da sam registrovani porodični nasilnik. To nije istina! Poslao sam medijima dokument koji dokazuje to da je ona bila nasilna", rekao je on.

Nije u kontaktu sa svom djecom, priznaje, jednu kćerku i jednog sina ne viđa i ne čuje.

"Sa Anamarijom nemam kontakt, ali preko njene majke saznam kako je. Sa Izabelom i Sebastijanom sam u dobrim odnosima. Što se tiče Dominika, nemamo nikakav kontakt i žao mi je zbog toga. On sluša svoju majku i vjeruje da je sve što ona govori istina. Nadam da će nekada poslušati i moju stranu priče", rekao je on.