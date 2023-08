SAŠKA JE BOMBA, A OVO JE DRUGA NOLETOVA SNAJKA! Brazilka koja je zavela trećeg Đokovića - Evo šta kaže tata Srđan!

Marko Đoković se rijetko eksponira u javnosti, ali je zato aktivan na društvenim mrežama, gdje nerjietko objavljuje fotografije sa svojom izabranicom Letisijom.

Izvor: Instagram/letitessari/MONDO, Stefan Stojanović

Suprugu najboljeg tenisera, Novaka Đokovića cio svijet jako dobro zna, dok je njegova snaja, Saška, žena najmlađeg Đokovića, prava bomba. Jelena i Saška sve su oduševile kako svojim skromnim ponašanjem, tako i stilom, a najmanje prilike imamo da vidimo treću snaju Đokovića, tačnije izabranicu Marka Đokovića.

Već dugo njegovo srce pripada lijepoj Brazilki Letisiji Tesari. Letisija je modna dizajnerka, a ona i Marko upoznali su se jednom prilikom u Marbelji. Već više od sedam godine su u skladnoj vezi i zajedno žive. Iako rijetko eksponiraju svoju vezu, Letisija je jednom prilikom putem Instagrama Marku posvetila emotivne riječi.

"Ne znam odakle da počnem kada pomislim na tebe, kada pričam o tebi, kada te pogledam... Ne znam odakle da počnem... Jer moja osjećanja prema tebi ne počinju i ne završavaju se... Ne postoje riječi kroz koje mogu da izrazim kao se osjećam u trenucima u kojima zajedno živimo... Voljela bih kada bih mogla da objasnim neobjašnjivo, svaki put kada pokušam da otkrijem šta je to što osjećam prema tebi, iznova... Ne znam odakle da počnem. Moja ljubav prema tebi počinje svaki dan, kao da je to početak nečeg potpuno novog i neobjašnjivog. Za početak bih mogla da kažem da te volim", napisala je ona.

U domaćim medijima svojevremeno su se pojavili navodi da se Marko tajno vjenčao sa svojom izabranicom, međutim to je odmah demantovao njegov otac Srđan Đoković - "Svadba naše djece je nešto najljepše što možemo kao roditelji da doživimo i to sigurno nećemo kriti kada se desi, to je nešto zbog čega smo ponosni", objasnio je Srđan Đoković.

On je takođe dodao da je Marko u godinama kada bi mogao da počne da razmišlja o svečanom činu, ali da se on i njegova supruga Dijana ne miješaju u odluke svojih sinova: "Marko polako ulazi u razdoblje kada je moguće da se tako nešto desi u narednom periodu. Svakako kada se odluči na taj korak mi to nećemo kriti, već će to svi znati", poručio je Srđan i otkrio da li je porodica Đoković zadovoljna snajkom iz Brazila.

"Znate kako, ni ja nisam nikoga pitao kada sam birao za sebe, pa sam tako vaspitavao i moje sinove. Mi se nismo miješali i nećemo se miješati u njihove odabire, ali sam potpuno siguran da je Marko napravio pravi izbor", završio je Srđan.

Pogledajte kako izgleda supruga Đorđa Đokovića, Saška koja je prije nekoliko mjeseci na svijet donijela sina:

BONUS VIDEO: