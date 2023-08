SUPRUGU SE OBRAĆALA SA "VI" I SVE JE BILO PODREĐENO NJEMU! Voditeljka o detaljima braka s poznatim srpskim sportistom!

Voditeljka i novinarka Svetlana Danilović supruga Predraga Sašu Danilovića upoznala je na košarkaškoj utakmici 1987. godine.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Predrag Saša Danilović i Svetlana Danilović tada su imali svega po 16 godina, a ljubav se rodila iz prijateljstva. Danas Svetlana važi za jednu od najboljih domaćih sportskih novinarki, a ljubav prema sportu košarkaš Predrag Danilović i njegova supruga prenijeli su i na svoje naslednike, Sonju, Vuka i Olgu, kojoj se, po mišljenju mnogih, smiješi blistava teniserska karijera.

"Sebe nikada nisam doživljavala kao osobu kojoj će glavna titula u životu biti to što je nečija žena! Imam ja svoje ime i prezime", rekla je Svetlana i otkrila kako je biti u braku s sportistom: "On je imao ozbiljne obaveze i sve je bilo podređeno njima. Nisam mogla da kažem: 'Ajde, nemoj na trening, idemo večeras da šetamo'. Život sportiste i njegove porodice podređen je treninzima i utakmicama. To je teško, a opet lepo je što je on bio toliko uspešan da je stalno pobeđivao sa klubom i reprezentacijom", rekla Svetlana.

Oni su se upoznali kada su imali 16 godina, a ljubav se izrodil iz dobrog prijateljstva - "Bilo je to neko drugo vreme, nije bilo mobilnih telefona i društvenih mreža. Trebalo je sakupiti hrabrosti i pozvati na centralni fiksni telefon koji je stajao u hodniku, pa se predstaviti i pitati da li može da razgovara sa Svetlanom. Pa, prvo pričati sa mamom, tatom… Svi bi se izređali dok dođem do slušalice", ispričala je voditeljka i otkrila kako je počela da se bavi novinarstvom.

Svetlana Danilović, sportski novinar

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

"Moja drugarica pisala je za Sportski žurnal i predložila mi je, pošto smo tada živeli u inostranstvu, da šaljem neke interesantne reportaže jer u to vreme oni nisu imali prilike da putuju. Meni se to dopalo, a po povratku u Beograd počela sam da radim na televiziji", ispričala je voditeljka RTS-a.

Danas se trudi da što češće prati Olgu na putovanjima, a njena sudbina se nijednog trenutka nije odvojila od sporta. Jednom prilikom desilo se da je intervjuisala "rođenog muža", pa mu se obraćala sa "Vi" - "Najsmešnije je bilo kad sam ga pitala - kakvi su vam planovi za budućnost", prisetila se Svetlana.