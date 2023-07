VIDEO SRPSKE STRIPTIZETE SRUŠIO MREŽE! Pozirala s vibratorom i odbila 200.000 € - Sad gledaju kako LJULJUŠKA šesticama!

Bila je jedna od tri najpopularnije striptizete na našim prostorima, a sada je njen video snimak "srušio" Internet.

Branku Blek Rouz, Vesna Todorović, poznatija kao Divja Ruža i Vesna Počuča Šana bile su među prvima koje su se odlučile za skidanje u javnosti. Šana je postala poznata nakon što je snimila spot za pjevača Milana Babića, a nadimak je dobila upravo po istoimenoj pjesmi. Kako je jednom prilikom otkrila sigurno bi odustala od striptiza da nije imala veliku podršku svoje porodice.

"Svi su se odmah lijepili na moje poprsje. Imala sam velike grudi i pre nego što sam ugradila silikone. Otprilike neka četvorka. Lep oblik, primamljive za slikanje. Tako sam i zapala za oko fotografu, pa sam prve profesionalne erotske fotografije uradila za kalendar za Sajam automobila, i to za 300 maraka. Moj bivši muž je voleo velike grudi, pa me je podržao u odluci da ih dopunim, što sam i uradila 2000. godine. Stavila sam u njih 550 kubika, što je odgovaralo i meni i njemu, kao i gostima koji su me gledali na nastupima. Šestice su i sada, sa pedeset godina, definitivno moj zaštitni znak", ispričala je jednom prilikom Vesna koja je istakla da su joj govorili da je ista Monika Beluči.

Šana je jednom prilikom priznala da su svima zapale za oko erotske fotografije na kojima je bila u kupaćem kostimu koji je prije nje nosila Lepa Brena. Popularna pjevačica tada se fotografisala u pomenutom kostimu, a kada ga je posle nje obukla Šana, njenoj sreći nije bilo kraja.

Vesna Počuča danas drži kozmetički salon, ima nalog na Onlyfans i kaže da se još uvek bori sa znatiželjnim muškarcima - "Pojavila sam se i u filmovima 'Kupi mi Eliota', 'Crna mačka, beli mačor', 'Mala noćna muzika', po kom me i dan-danas prepoznaju. Mlađe generacije dođu u moj salon i znatiželjno me pitaju o ulozi Stele u tom filmu i da li sam zaista tada imala s*ks. Više me pamte po toj ulozi nego po striptizu", rekla je Šana koja je dodala da su njeni klijenti bili mahom poznati poslovni ljudi.

Da i u 51. godini izgleda nevjerovatno potvrdila je novim snimkom koji je objavila na svom Instagramu i zbog kog su mnogi "pali u nesvijest", najviše pažnje privukle su njene grudi - "Kako ljuljuškaju, ljubim te", poručili su joj fanovi, a snimak pogledajte u nastavku: