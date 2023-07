REKLA DA JE OTAC TUKAO I DA JE KRIV ZA NJEN DEFORMITET, PA SE POKAJALA! Divna misli da je pogrešila, evo šta sad kaže!

Divna Milanović pokajala se zato što je u javnosti ispričala da ju je otac tukao kad je bila mala.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Bivša učesnica Zadruge Divna Milanović koju je javnost upozanala tokom učešća u emsiji DNK kada je njen suprug Marko hteo da saznala da li je otac njihove ćerke, tokom boravka u rijalitiju saznala je da joj je otac preminuo. Ona je tada ronila suze, a zatim u emisiji "Delagati" otkrila da ju je pokojni otac tukao kad je imala samo tri godine, kao i da je on kriv zbog njenog deformiteta na leđima.

Ovim povodom kasnije se oglasio i Marko koji je otkrio detalje pakla kroz koji je njegova supruga prošla, a Divan se sad pokajala i rekla da joj je krivo što je iznela istinu na videlo.

U emisiju se uključila jedna gledateljka koja je rekla da to što je Divna govorila, nije istina, a ona je na to odgovorila sledeće: "Ona je rekla da nisam trebala da iznosim te priče javno jer o nekim stvarima ne treba da se priča. Ja smatram da sam pogrešila što sam iznela to na vidalo, i sama sam pogrešila", rekla je ona i dodala:

"Kajem se i krivo mi je. Ali čovek greši i na greškama se uči. Ako pogrešiš jedanput, svledeći put neće biti isto", zaključila je Divna koja je u Zadruzi šest ispričala:

"Mene je otac bacio na krevet kad sam imala tri godine bacio na krevet, i od tada mi ovo raste na leđima. On nije hteo da se pokaje, krivac je za sve moj otac, on mi je napravio od života pakao. Zbog njega sam ovakva, a nije hteo da me leči", prisetila se s bolom Divna i dodala: "On treba da ima grižu savesti, trebao je da se pokaje, ali nije..."