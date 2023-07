OSTALA S KOFERIMA NA ULICI! Sestričina Nataše Bekvalac o Americi: Poslednji put su mi ugasili kartice i rekli - SNAĐI SE

Sestričina Nataše Bekvalac uporedila je život u Srbiji i Americi i poručila da ni tamo nije sve savršeno.

Izvor: Instagram/zodackwhite

Atraktivna Novosađanka i sestričina Nataše Bekvalac, Sara Šekularac, poznatijao kao Zoi, otkrila je detalje o sebi koje niko nije znao. Zoi koja je jednom prilikom priznala da "svi u porodici idu na psihoterapije", na svom Jutjub kanalu odgovarala je na pitanja pratioca i ispričala malo poznate detalje.

Njene fanove je zanimalo i kako je došla do umjetničkog imena Zoi, a iako su svi mislili da iza toga postoji neka simbolika, Sara je otkrila da to i nije baš tako.

"Zato što sam htjela da budem blogerka u, tipa, prvom srednje i bilo me je sramota toga. I onda sam izmislila Zoi Devon, bukvalno sam kucala 'female names'. To ne znači ništa. I kao, Zoi, nemam pojma... Kad je trebalo da izbacim pjesmu, okej, Zoi", otkrila je pjevačica, koju uopšte ne pogađa to što su je i onda mnogi prepoznavali kao, tek, sestričinu poznate Bekvalčeve, "jer ona to svakako i jeste", rekla je Zoi.

Sara je ćerka Natašine starije sestre Dragane, a ovom prilikom je progovorila i o životu u Americi - "U suštini, nije sve savršeno kao što izgleda jer, realno, svaki put kad sam ja tamo otišla imala sam enormna s*anja koja su se dešavala. Na primer, svaki put sam ostajala bez kuće. Ovaj poslednji put u Los Anđelesu sam ostala bukvalno sa koferima na ulici jer su me moji 'ugasili'. 'Ugasili' su mi kartice i, kao, snađi se. Kad se poredi (sa životom ovdje), isto je, samo što je ono (tamo) na mnogo višem novou. Možda je čak i gore tamo živjeti, ali toliko je 'vajb' i toliko je lijepo, kad se probudiš i vidiš te palme, svi su srećni, svima je super, onda nekako... Okej, nemam gdje da živim, napolju sam sa koferima, al' sam i dalje u LA-u pa mi je super", izjavila je pjevačica.

BONUS VIDEO: