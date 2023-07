DEVOJKE, PRESTANITE DA SLIKATE GRUDI I ZADNJICU! Ana Grozdanović osula paljbu - "Džabe telo, kad vam je šuplja pamet!"

Članica glavnog odbora SPS Ana Grozdanović, poručila devojkama i ženama da poštuju sebe i svoje muškarce.

Ana Grozdanović, članica glavnog odbora stranke SPS, nedavno je došla na ideju da osnuje forum za zaštitu muškaraca, jer smatra "da se niko ne pita kroz šta muškarac prolazi pored žene, već svi gledaju šta 'uradi na kraju'".

Njena odluka je podelila javnost, baš kao i post koji je sada objavila na Instagramu, a koji se tiče golotinje koju pripadnice lepšeg pola plasiraju na društvenim mrežama.

Njen post prenosimo u celosti:

"Žene, devojke, devojčice. Ja vas molim ovako javno - prestanite da kačite slike u donjem vešu, da se promovišete pomoću ženskih atributa, gde je fokus zadnjica i grudi.

U redu je haljinica, košuljica, gde se umereno vidi da ste zgodne, sve više od toga je bezukusno i vulgarno. Normalno je da ćete imati puno lajkova ali sve prođe. Jer strast je trenutak, a ljubav je večna, takve su reakcije na to, a i posledice zbog kojih patite kasnije. Treba vas neko voleti, uhvatiti za ruku i ponosno šetati i graditi porodicu sa vama, muškarac koji vas voli neće želeti da ceo svet zna kako izgleda telo njegove žene.

Mnogo puta čujem od žena 'ma hoće samo jedno', ja oćutim jer u sebi pomislim 'pa i ja bih samo jedno jer se tako sestro slatka predstavljaš'. Muškarac dolazi po ono što mu se nudi. Nameću se takve stvari, da bi bile manje poštovane, jer retko koji muškarac poželi takvu devojku za majku svog deteta. I to je još jedan način za depopulaciju( smanjenje stanovništva). Prestanite pratiti trendove. Vratimo se moralnim i našim tradicionalnim vrednostima", napisala je ova Nišlijka i nastavila:

"Džabe dobro telo kad je šuplja pamet. Ne uzimajte mi ovo za zlo, ovo je živa istina. Džabe milion lajkova kada zaspite tužne i same, bez zagrljaja. Budimo žene kojima će se ponositi naši muškarci. Stalno žene nešto koriste ono: 'Menjam ih, briga me, i mene ne zanima koliko je on pre mene promenio'. To nije normalan stav, jer muškarac ne rađa dete.

Poštujte stvar koju imate da bi donele dete na svet, ne koristite je kao mašinu za bolji život. Savet za one koje su skrenule s’puta. Ako ste zgodne upakujte tu zgodnoću sa lepim i kulturnim stvarima. Da nisam grešila, ali shvatila grešku, verujte da ne bih dodirnula temu. Učite na tuđim greškama. Zato veliko poštovanje za moralne, poštene, normalne devojke i žene", napisala je Ana.

