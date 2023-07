"SA BRENOM NEKAKO IZDRŽAVAM VEĆ 36 GODINA": Boba Živojinović SAMO JEDNOM govorio o braku sa pevačicom - šok detalji!

Boba Živojinović otkrio svoj "recept" za uspješan brak i iskreno govorio o ljubavi se Lepom Brenom.

Izvor: Instagram/lepabrenaa

Boba Živojinović otkrio je svojevremeno u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi" sve o braku sa Lepom Brenom sa kojom je u ljubavi već 36 godina.

Poznati par je od 1987. godine su u skladnom braku u kojem su dobili sinove Stefana i Viktora, a čuveni teniser odgovorio je na brojna pitanja o njihovom odnosu. Ko je glavni u njihovoj kući i da li mu smeta kada ga zovu "mužem Lepe Brene", objasnio je u emisiji.

"Ne smeta mi to što sam dobio 'krompir' u vašoj anketi. Kao što mi ne smeta ni kad kažu da sam Brenin muž", uz osmeh dodajući i reč "samo".

Potom je otkrio sve o njihovom odnosu, ali podelio i savet koji je dobio i koji smatra "receptom" za uspešan brak.

"Otkako je počeo problem sa koronom i 'zaključavanjem', nas dvoje smo bili neprekidno i po 24 sata zajedno. To je odnos koji dobija drugu dimenziju. Bio sam sad dve nedelje u Americi i, vidim, neobično mi je, fali mi. Vidim i sa njene strane to isto. Mislim da smo uz sve što nam se dešavalo, otkrili nešto jače, svetlije. Znali smo i ranije, ali otkrivamo i sada i mislim da će to da traje", priča on i dodaje:

"Uz ljubav mora da postoji i poštovanje. Što bi moja baba rekla - ako uzmemo kanap i ja vučem na svoju stranu, a ti na svoju - šta će se desiti? Pući će. A ako ti povučeš, ja pustim, i obrnuto, on će da traje. Isto važi i za prijateljstvo, i za posao. Moraš nekad da daš da bi dobio. A da bi to mogao, moraš da veruješ u sebe. Brena i ja smo zajedno od 1987. godine i, evo, izdržavam nekako već 36 godina", rekao je uz osmeh Boba.