KOLIMA SE ZAKUCALA U ZID KAKO JE NE BI OSTAVIO! Ovo je Stojin muž - Bježi iz kuće kad joj dođe žuta minuta

Stojanka Novaković Stoja jednom prilikom otkrila je na šta je sve bila spremna samo kako bi se pomirila sa sadašnjim suprugom.

Stojanka Novaković Stoja proslavila se svojim mnogobrojnim hitovima i postala jedna od najpopularnijh domaćih pjevačica, a njen put do slave nije bio nimalo lak. Svojevremeno je otkrila da je kao mlada postala majka, a onda ubrzo doživjela i tragediju kada joj je preminuo suprug, a njegova porodica je izbacila iz kuće sa djetetom. Ona je tada imala samo 19 godina, a njen sin svega tri i zajedno su prošli golgotu.

Pjevačica sada već 10 godina uživa u drugom braku sa Igorom Jovanovićem, arhitektom, kog nije često pokazivala u javnosti - "Dugo opstajemo kao supružnici jer smo puni razumijevanja jedno za drugo. Rekla bih da su razumijevanje, ljubav i poštovanje ono što nas održava sve ove godine. To je recept za mlade ljude koji žele da stupe u bračne vode ako žele da imaju kvalitetan brak, normalan, da imaju svu slobodu ovog svijeta i da zaista uživaju u jednom harmoničnom odnosu sa svojim partnerom", rekla je Stoja prije nekoliko godina.

Stoja je istakla da je Igor vrlo pažljiv i da joj stalno kupuje poklone i priređuje iznenađenja, a da bježi iz kuće kada joj naiđe "žuta minuta". Novakovićeva nikada nije krila da je njena veza sa Igorom vrlo turbuletna i da je zbog njega činila razne ludosti. Ona se jedno zaletjeđla u betonski zid kako je ne bi ostavio.

"Zaletjela sam se kolima pravo u zid, znala sam da on na to neće biti ravnodušan. Naravno, upalilo je i pomirili smo se.Nisam se povrijedila, ipak sam tempirala kako ću to da uradim. Oštetila sam auto, ali nije mi žao. Znala sam da će sigurno doći da mi pomogne, a onda ga je čekala zamka: ostajanje kod mene", ispričala je Stoja prije nekoliko godina.

Ono što je interesantno je to da je Igor nedavno napravio profil na društvenoj mreži Instagram. Sudeći po fotografijama koje objavljuje Igor redovno posjećuje teretanu, iako je u zrelim godinama, što je za svaku pohvalu.

