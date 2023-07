DEDA SLAVIO 5 DANA, A BAKA POKIDALA U ŠORTSU: Dobila unuku, a izgleda nikad bolje - mama Helene Topalović usijala mreže!

Atraktivna supruga Milana Topalovića Topalka i mama novopečene mame Helene Topalović, oduševila poslednjom objavom na društvenim mrežama

Izvor: Youtube/ Grand parada

Pevač Milan Topalović Topalko nedavno je postao deda, jer je njegova ćerka Helena Topalović na svet donela Dominiku. Ponosni deda je priznao da je 5 dana slavio rođenje unuke, a sada je na društvenim mrežama osvanula i slika njegove supruge Vesne, s kojom je u braku više od dvadeset godina.

Na slici baka pozira obučena u belu košulju i šorts, a u prvom planu su njene duge, zategnute noge. "Ova žena je baka", "Vidi se na koga je lepa Helena"... samo su neki od komentara na Vesninom Instagamu.

Pogledajte zašto:

Izvor: Instagram/vesna.topalovic1

Topalko je svojevremeno otkrio da je imao samo19 godina kada je upoznao suprugu, a spojio ih je isti bend.

"Bend čiji je član bila i Vesna, pozvao me je da idemo u Nikšić da pevam sa njima. U to vreme je bilo rizično ići tamo. Prethodnog pevača su pretukli, ali ja sam pristao pod uslovom da mi plate. Kada sam je upoznao, delovala mi je prilično zatvoreno za ljude koje prvi put vidi. Naročito prema meni. Sedeli smo zajedno, niti je htela da priča sa mnom, niti da me pogleda, ništa", prisetio se Topalko, pa objasnio kako je morao da dokaže da je "normalan" momak da bi stupio u komunikaciju sa njom, ali je bilo teško jer su je kolege iz benda stalno čuvale i motrile na nju.

"Ona nije želela da bend zna, a oni su uporni bili da je ispraćaju svake večeri do sobe, i onda muke. Viđali smo se preko dana neko vreme, a kada smo počeli da se zabavljamo, kolegama iz benda nije bilo pravo", ispričao je Topalko.

Ubrzo je usledio raskid, na koji su Vesnu nagovorili momci iz benda, a posle toga se nisu čuli više od pola godine. Potom, kada su se ponovo sreli, dogovorili su se da rade zajedno i više se nisu razdvajali.

Ovako je Topalko slavio rođenje unuke: