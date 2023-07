BILA SAM NA SVIM NASLOVNIM STRANAMA, A NISAM IMALA PARE ZA LIJEK U APOTECI: Kaća priznala - "Ništa nije kao što izgleda"

Pjevačica Katarina Živković progovorila o mučnom periodu nakon pobjede na Farmi

Izvor: Instagram/Katarina Živković

Katarina Živković svoju karijeru započela je 2007. godine u Zvezdama Granda, gdje je stigla do finala, ali je široj javnosti postala poznata tek nakon učešća na Farmi gdje je odnijela i pobjedu.

Pjevačica je priznala da nije očekivala takav ishod i glasove gledalaca koji su je doveli do glavne nagrade, a potom otkrila da je čula dosta negativnih komentara na svoj račun.

"Bila sam šokirana kada sam pobijedila na Farmi, većina ukućana je govorila da ja ništa ne znam, samo se šminkam, bila sam najmlađa, a oni su bili jako zli prema meni, izmišljali su laži. Narod je to prepoznao, nisam pobijedila zbog sebe same nego su ljudi bili zli prema jednoj djevojčici, a na sve to je bila i ta ljubavna priča sa Banetom i svi zajedno su me doveli do pobjede", rekla je Katarina i otkrila uslove života na Farmi:

"Tamo je sve je bilo kako se vidjelo, pa čak i gore. U kući je bilo hladno, moraš da ugriješ vodu na šporetu i tako se kupaš. Kosu sušiš tako što sjedneš pored ‘smederevca’, ja sam ušla sa milion alergija ali tamo nisam imala uopšte problema jer je priroda jako lijepa. Spavali smo na sijenu, ali ono što je meni teško palo su zle namjere ljudi. Spavala sam u štali i moram reći da nije strašno, samo mnogo smrdi, ali mi to nije smetalo, ni prljavština. Dešavalo se da nemamo hranu i da hleb pravimo od stočnog brašna, a to što su pričali da ništa ne radim, to nije bilo tačno, radila sam svašta".

Pjevačica je nakon pobjede u rijalitiju bila na svim naslovnim stranama, gostovala je u svim emisijama, a "nije imala ni dinara" na vrhuncu te popularnosti.

"Koliko su me ljudi voljeli, toliko su me i mrzjeli. Nisam imala mentora, niti nekoga sa kim bih se posavjetovala koji korak da napravim. Da sam bila pametnija mnogo bih brže napredovala, ali me ni slava nije ponijela da uradim nešto loše. Cijela moja karijera kreće sa mojim sazrijevanjem, rijaliti mi je donio to da me ljudi znaju, ali mi to nije bila poenta, željela sam da budem poznata zbog svojih pjesama. Posle rijalitija sam imala mučne momente, imala sam sve naslovnice, gostovala u svim emisijama, da neko to vidi rekao bi ‘vau, kakve su to haljine’ i slično, a ja u tom trenutku nisam imala osnovnih sredstava, pa ni lijek da kupim u apoteci. Teško je to kada se sudare dvije strane. Ništa nije onako kako izgleda", ispričala je Katarina.