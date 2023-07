HAOS ZBOG TOPLES FOTKE NAJBOLJIH RIBA BIVŠE JUGE! Pjevačica i LOTO djevojka skinule bikinije, evo šta su rekle o slici!

Fotka na kojoj su toples Nada Topčagić i Suzana Mančić napravila je haos na društvenim mrežama kada se pojavila.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Goran Sivački

Suzana Mančić, nekadašnja "loto djevojka", važila je za jednu od najpoželjnih žena sa javne scene širom bivše Jugoslavije. Svojevremeno se slikala i za "Plejboj", a kako je jednom prilikom izjavila za ovo fotografisanje je "tražila tri puta više i dobila". Popularna pjevačica Nada Topčagić pre izvjesnog vremena na Instagramu je objavila fotografiju koja je izazvala lavinu komentara.

Na toj fotki, koja je nastala devedesetih godina na moru, je ona sa Suzanom Mančić i to obije u toplesu. Fotografisao ih je Nadin suprug Zlatko - "Vrijeme mladosti, druženja i bezbrižnosti. Moja draga Suzana Mančić i ja", napisala je Nada tada na Instagramu, a ta objava izazvala je brojne reakcije.

Ipak, sa njenog storija je ta fotka bila uklonjena zbog golih grudi, a Nada je tada objasnila zašto je baš tu fotku objavila na svom profilu na društvenoj mreži - "Juče je bilo sumorno vrijeme, rekoh 'ajde da se nešto dešava, pa sam počela da pretražujem svoje slike i nađem tu fotografiju. Rekoh, jaaaao, kad je to bilo... A prvo me Suzi zvala nešto privatno prije toga, ne znam da li se ona sjeća toga uopšte... To je bilo u Kumboru. Bila sam presrećna kada sam našla tu fotografiju i vidjela sam kako je tada izgledala Crna Gora. Takva divljina...pa sam pomislila: 'Bože, što nisam u tom vremenu'. Znamo da je sve to sada naseljeno, i sjetila sam se baš tih trenutaka, moje rane mladosti... Niti je tu šta vulgarno, niti išta, toliko smo čedno izgledale", prokomentarisala je u emisiji "Grand magazin".

Izvor: Printscreen/Instagram/@topcagicnada

"To je bilo godinu dana posle mog porođaja, pa sam malo izgledala kao pljeskavica. Moje s*kice su bile kao pljeskavice, a Suzana je bila baš, onako, prava djevojka. To je ta prirodna ljepota, ništa vulgarno... Gdje su grudi tamo?! Pogotovo ja - kao dečko! Danas svi muškarci imaju grudi kao ja tada", našalila se Nada, koja je rekla da je namjerno objavila fotografiju, a ne slučajno kao što su mnogi pisali.

Na pitanje da li bi ona i Suzana ponovo stale ispred objektiva, Nada je rekla da bi vrlo rado - "Da! Što se mene tiče, ja sam uvijek ista. Moje grudi su iste! Ne znam da li je tako kod Suzane... Baloni od grudi danas se ne prekrivaju, a naše male s*sice, pogotovo moje, su prekrivene" kroz smijeh je zaključila pjevačica.

Fotografiju je prokomentarisala i Suzana: "Bile smo lijepe, mlade, vesele i bezbrižne, slikale se, pa šta?! To je bilo davno sada već istorija. Volim Nadu i njen vedar duh", izjavila je Suzana tada.

Suzana Mančić iz prvog braka ima dvije ćerke, a ne zna se koja je ljepša:

BONUS VIDEO: