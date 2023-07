BIO JE U PUNOM GALOPU, IZLETIO JE DA KONJ NE BI OTIŠAO NA ULICU! Novi detalji o tragičnoj smrti brata Nikole Koja!

Za medije se oglasila vlasnica škole jahanja i otkrila nove detalje o tragičnoj smrti brata Nikole Koja.

Brat glumca Nikole Koja, Vladimir Kojo, preminuo je u 59. godini zbog teških povreda koje je zadobio od udarca konja na hipodromu. On je odmah prevezen kolima Hitne pomoći u bolnicu gdje je i preminuo. Vlasnik konjičkog kluba Vladan Damjanović otkrio je šta se dogodilo tog tragičnog dana na beogradskom hipodromu, a onda se za medije oglasio i sin nastradalog Vladimira koji je u trenutku nezgode bio sa ocem, te na sve načine pokušavao da ga održi u životu.

Sada se ovim tragičnim povodom oglasila i Nina Šobota, vlasnica škole jahanja koja je otkrila da je Vladimirov sin, Velja preuzeo treniranje ovog konja.

"Oni su najbolji, ali su isto tako i malo ludi, nepredvidivi. Kad je džokej pao sa konja, konj je u punom galopu krenuo po stazi ka izlazu, to su velike brzinu. Džokej je okej, nije životno ugrožen, konj je okej, i dalje je u treningu, preuzeo ga je njegov sin", otkrila je Nina.

"Konj je uznemiren, osjete konji sve, energiju... Ali vole ljudi, to je adrenalin, to su trkački konji. Žbun nam pravi problem, nepregledna je staza, imamo problem što nemamo rampu, bankine su oštećene. Nebezbjedno je za džokeje. A što se tiče rekreativnih konja, nije toliko strašno, to su polukrvni konji, bolja je bezbjednost, jer smo tamo na sredini", istakla je ona i dodala:

"Ovaj žbun koji stoji, čovjek je izletio, da konj ne bi otišao na ulicu. On nije procijenio situaciju kako treba. Da, mi često stanemo ispred konja, raširimo ruke, konj u većini slučajeva neće da pređe preko čovjeka, stane, ali u ovom slučaju nije. Ali mi ne možemo da procijenimo šta će da se desi, dešavaju se ove stvari. Rijedak i jako tragičan slučaj, ali to ne znače da ljudi treba da se naplaše od ovih životinja".

