SKINULA SE VODITELJKA SLAGALICE! Marija u kratkom šortsu - A onda i bez njega, napravila HAOS: Kakve noge! (FOTO)

Marija Veljković objavila je nekoliko kadrova s ljetovanja i napravila pometnju na mrežama.

Izvor: Instagram/mare.veljkovic

Voditeljka "Slagalice" Marija Veljković u prošloj godini je pronašla ljubav svog života, i to nakon burnog razvoda od supruga s kojim ima troje dece. Kad se najmanje nadala, u njenom životu se pojavio glumac Rastko Janković i vratio joj vjeru u ljubav. Izgleda da je ta ljubav zaslužna i što Marija blista u svakoj odjevnoj kombinaciji, dok je na malim ekranima viđamo širokog osmeha.

Marija (42) vrijedno radi, a u gustom rasporedu riješila je da napravi predah i sa jdecom ode do Grčke i to do Pefkohorija, odakle je objavila serijal fotografija. Zgodna voditeljka se opredelila za teksas šorts dubokog struka, koji je istakao njene obline i duge noge, dok je u gornjem dijelu tijela poijnela bijeli kupaći kostim koji je bio u vidu topa.

Preko svega je ponijela bijeli ljetnji ogrtač, tirkizne papuče i veliku torbu za plažu. Cjelokupan stajling zaokružila je naočarima za sunce, a njenih 63.000 pratilaca je uvijek oduševljeno svakom njenom privatnom objavom.

Ubrzo je uslijedila i fotka u crnom bikiniju, ali i salva pohvala za izgled - "Savršenstvo ljepote", "Neverovatnoa", "Prelijepa si", "Goriš", "Duge noge za igranje"... su samo neki od komentara. Marija je porizala i u uskoj haljini čiji je šlic skroz do kuka, sve brutalne kadrove pogledajte u galeriji ispod:

BONUS VIDEO: