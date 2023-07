PROMIJENILA SAM TORBU, PA NISAM NI PRIMJETILA: Haos na Tviteru zbog Tamare Đurić - "Paničite kao da sam dijete izgubila"

Na Tviteru se pojavila slike lične karte Tamare Đurić koja se masovno dijelila, pa se starleta oglasila i otkrila o čemu se radi.

Izvor: Instagram/tamarastar89

Starleta Tamara Đurić danas je otputovala na ljetovanje s ćerkicom, a pre toga joj se desio jedan peh, kada je njena lična karta osvanula na Tviteru, pa je objasnila šta se dogodilo.

"Meni su sve u životu mogli da ukradu, osim identiteta. Pozvao me je jedan momak, rekao da je pronašao i ostavio moju ličnu kartu u jednom prestoničkom restoranu. Ono što mene zanima je, zašto ovolika buka oko nestanka lične karte? Rekla sam momku koji me je pozvao da je jednostavno ostavi u tom restoranu. Takođe, predložila sam da se nađemo kako bih mu se zahvalila i počastila ga zbog pronalaska. Međutim, on je rekao da nema potrebe za tim. Iskreno, ni ne sjećam se da sam je izgubila, prilično sam zatečena. Imala sam je danas kada sam ulazila u Specijalni sud, mada, jesam promijenila torbu kada sam došla u stan", objasnila je Tamara Đurić.

Izvor: Instagram/tamarastar89

"A, što se tiče toga da li se plašim krađe identiteta, to ne može niko da mi ukrade. Oni koji kukaju na to su sami izgubili identitet, ni nemaju ga više. Digla se panika kao da sam, ne daj Bože, dijete izgubila u restoranu, a ne ličnu kartu. Naježim se kada mi neko kaže da se potrese zbog gubitka iste, pa barem to nije problem ponovo izvaditi u Beogradu", zaključila je starleta.

