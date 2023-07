DRUGA ŽENA ME ŠTEDJELA, PRVA ZAVRŠAVALA 3 FAKULTETA: Pjevač Legendi o suprugama - "Ja sam neko ko je bio vjeran"

Ivan Milinković, bivši pevač grupe Legende, progovorio o vremenu provedenom sa sinom Filipom, ali i suprugama

Izvor: ATA Images/ Antonio Ahel

Ivan Milinković već decenijama je na muzičkoj sceni, a u grupi Legende je proveo skoro 30 godina.

Sada je otkrio detalje iz privatnog života, ali i brakova sa Vesnom i Milicom.

"Ona je izgrala u folkloru, 1994. godine smo se upoznali, bili smo sedam godina zajedno i razveli smo se 2000. godine. Tada su Legende bile veoma popularne, bili smo na vrhu top lista i narodne i zabavne muzike. Ali, mislim da to nije imalo veze sa razvodom. Ja sam neko ko je bio vjeran, ko je ušao u brak iz ljubavi. Kasnije, kada je prošlo sedam godina, došlo je do zamora, ona je završila tri fakulteta jedan za drugim. Ja stalno putujem, nastupam, bilo je puno dana i mjeseci kada sam imao po dva koncerta dnevno. Vjerovatno je to djelom uticalo na naš brak, ja sam imao svoje okupacije, a ona svoje", rekao je Milinković o prvoj supruzi Vesni, a potom otkrio da se "te greške sa suprugom Milicom nisu ponovile".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Ona me je štedjela kada je odgajanje sina Filipa u pitanju. Ja ujutru dođem sa puta, ona bude sa njim i gleda da on ne plače da me ne budi. Ja na sceni moram da blistam, jer neko je platio kartu i želi da te gleda u punom sjaju, ne zanima ga da li je tebi neko plakao sinoć ili ti nisi spavao. U ovom poslu stalno moraš da se dokazuješ i moraš uvijek da budeš na visini zadatka. To je velika obaveza. Nažalost, malo vremena sam provodio sa sinom kada je bio mali. Moja žena me i danas kritikuje da treba sada više da budem sa njim, ali ja sam na Kosmaju, on sa društvom. Treba više vremena provoditi sa djecom. Meni je tata umro 1992., a mama mi je umrla 2019. godine, kada ti odu roditelji, onda vidiš koliko ti neke stvari fale. Treba čovjek da se trudi da iskoristi vrijeme pametno".

BONUS VIDEO: