NAPUSTIO KARIJERU DA BI BIO SAMOHRANI OTAC! Supermen na ekranu, ali i u stvarnom životu - Dokaz da HEROJI zaista postoje

Dobio je kultnu ulogu, gradio uspešnu karijeru, postao slavni Supermen, a onda se svega odrekao zbog sina. Nije želeo da njegov naslednik proće kroz teško detinjstvo kakvo je on imao - Din je postao Supermen i u stvarnom životu.

Izvor: Instagram/deuces1966

Kažu da superheroji postoje samo na televiziji, ali Din Kejn je dokaz da ih ima i u stvarnom životu. Kejn koji se proslavio ulogom Supermena u seriji "Lois & Clark: The New Adventures of Superman" iz 1993. godine, imao je teško detinjstvo.

Rođen je 1966. godine u porodici glumaca Šeron Tanake i Rodžera Tanake, dok je bio još jako mali njega i majku je napustio njegov otac, te ga se praktično i ne seća. Kada je imao četiri godine, njegova majka se udala za Kristofera Kejna, a njegov biološki otac nikada više nije stupio u kontakt sa njim.

Din je izgradio uspešnu karijeru, a u junu 2000. godine postao je otac, kada je njegova tadašnja devojka Samanta Tores na svet donela preslatkog dečaka Kristofera. Ljubav među njima nije potrajala, a glumac nije želeo da njegov sin ima slično detinjstvo kao on. Nakon dugotrajne borbe, od koje nije imao nameru da odustane, glumac je 2011. godine dobio puno starateljstvo nas sinom. Nakon što je u detinjstvu propatio zbog svog oca, glumac se pobrinuo da njegov sin ne prođe kroz isto iskustvo.

Din Kejn, koji je tada već izgradio uspešnu karijeru, je kao samohrani otac odustao od karijere da bi se brinuo o svom sinu i to je realna priča koja dokazuje da superheroji zaista postoje. "Supermen" se pobrinuo da bude uz svog sina na svakom koraku njegovog odrastanja, čak i da mu kuva svaki obrok.

"Svaki obrok kuvam za svoje dete. Ako ja ne kuvam, on ne jede. Znam da spremim veoma dobar biftek. Takođe sam odličan u tome da uzmem 9 ostataka koje imam i pretvorim ih u nešto", izjavio je on jednom prilikom i dodao:

"Poslednjih 18 godina moje karijere bilo je zasnovano na tome da budem prvo otac, a zatim glumac". Kejn se pobrinuo se da bude prisutan na svim džiu džicu događajima svog sina i čak je bio njegov fudbalski, košarkaški i bejzbol trener.

Glumčeva odluka da stavi svoju karijeru u drugi plan i fokusira se na podizanje sina donela mu je mnogo kritika, ali Kejn je rekao: "Uvek sam tu. Ja sam veoma prisutan otac i nikada ništa ne bih uradio drugačije". Zbog svoje odluke se kao pravi superheroj nikada nije pokajao - "Ljudi me pitaju, 'Zar niste težili nečemu?' Da, težio sam životu!", poručio je on jednom prilikom.

Din je sina vaspitao tako da dele neraskidivu vezu, a jednom prilikom je uz fotografiju sa sinom na Instagramu napisao: "Mislim da je prilično ponosan na tatu, ali da budem iskren, i ja sam prilično ponosan na njega. Mislim da je on moje omiljeno ljudsko biće na planeti".

Kejn je nastavio s karijerom dok je odgajao sina, ali je ona bila u drugom planu i iz dosta povučenijeg ugla. Pisao je scenarije za emisije kao što su "Ripley’s Believe It or Not" i "Lois & Clark: The New Adventures of Superman". Nastavio je i da se pojavljuje u manje važnim ulogama, a sada kada je njegov sin odrastao, glumac ne gubi vreme i svojoj karijeri se vratio u punoj snazi.