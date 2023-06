ZATVORILA BIH IH U RUDNIK S TIM KANDŽAMA OD NOKTIJU! Saška Karan žestoko oplela po starletama!

Saška Karan smatra da starletama nije mjesto u rijalitiju, kao i da u rijalitiju treba svi da imaju zadatke koje će ispunjavati, kao nekada na Farmi.

Izvor: Kurir TV

Saška Karan gostovala je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, gdje se dotakla teme rijalitija i pominjanja zabrane istog na nacionalnim televizijama, a poseban prostor u komentarisanju dala je starletama koje nije poštedjela kritike.

"Nisam za cenzuru i da se bilo šta zabranjuje. Protivnik sam cenzure, jer sam i sama bila zabranjivana od strane pojedinaca dok su bili na vlasti. Nisam ljubimica, ponekad me pozovu, niti su me žalili u rijalitiju. Farma je nešto za šta ja glasam i šta volim. Tamo ste imali prave VIP ličnosti. Tamo niste imali starlete ili, ne znam kako da ih nazovem, neka budu starlete. One su preovladale, one i kriminalci. Ne to, treba da bude VIP. Da se radi, da imaš zadatak. Ako ti kao gazdarica kažem da ideš da čistiš svinjac, da to treba da uradiš", izjavila je Saška Karan u emisiji.

"Ja sam žena iz naroda i sve te s noktima ovolikim, napumpane, nabudžene... Još kaže da je pjevačica, snimila pesmu. More, zatvorila bih sve u rudnik s tim kandžama od noktiju, pa da kopa tamo i tako zarađuje", dodala je pjevačica i bivša učesnica rijalitija.