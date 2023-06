Jedan od najpopularnijih domaćih pop pevača, Željko Samardžić progovorio je o prijateljstvu s porodicom Đoković.

Izvor: Kurir TV printscreen/mn press

Još uvek se priča o trenutku kada je na koncertu pevača Željka Samardžića zapevala supruga Novaka Đokovića, Jelena, a najbolji teniser je za Dan zaljubljenih obradovao ženu kada ju je odveo upravo na koncert proslavljenog pevača, dok je snimak zaljubljenog para kako pleše dospeo do javnosti. Samardžić je kroz osmeh ispričao koliko voli Novaka i porodicu koju je svio sa Jelenom.

"Svi moji koncerti su bili spontani. Prijatelj sam sa porodicom Đoković. Pevao sam na veseljima i Novaku i Jeleni, kao i kada se njegov najmlađi brat Đorđe ženio. Novaka jako volim. Sve se odigralo spontano. Jelena mi se javila da je baš tog datuma u Beogradu i odmah smo napravili mesto za nju. Razdragana se popela na scenu zajedno sa mojom ćerkom Minjom. Prijatno me je iznenadila, Jelena je divna osoba", rekao je pop pevač koji na pitanje kako posmatra novi talas mladih muzičara na estradnoj sceni, ističe da svima pruža podršku.

"Podržavam mlade muzičare koji pevaju drugačiju vrstu muzike, ali sam isto tako primetio da na mojim koncertima ima dosta mladog sveta. Kada dođu u fazu zaljubljivanja, okreću se mojim pesmama. U svakom pogledu je pesma presudna. Poštujem sve što rade mladi. Sada im je veća mogućnost, jer postoji internet i drugačije je vreme došlo. Vidim da su popularni među generacijom mojih unuka", poručio je Samardžić koji uvek voli da se odazove pozivu Žike Jakšića i bude član žirija emisije "Nikad nije kasno".

Vidi opis OTKRIO SVE O PORODICI ĐOKOVIĆ! Željko Samardžić ispričao kakva je Jelena - Pevao sam im na veseljima, iznenadila me je! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/jelenadjokovicndf/printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/DjokerNole Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Nikada nisam odbio poziv idejnom tvorcu projekta 'Nikad nije kasno', Žiki Jakšiću. Ima dosta dobrih pevača. Čak sam i ja u nekim situacijama zvao Žiku da urgira za one za koje sam znao da dobro pevaju. Puštao ih je na moje poverenje. Nikad nisam odbijao duete. Presudna mi je bila pesma. Bitno je da pevač dobro peva. Uradio sam dosta dueta sa nepoznatim pevačima, ali i mlađim i starijim kolegama", rekao je Samardžić koji je nedavno ukrstio glas sa Kaliopi Bukle.

Željko kaže da njegova ćerka Minja Samardžić nije odustala od muzike već da se samo na neko vreme povukla iz javnosti - "Ne mogu reći da je odustala. Muzika u njoj živi. Minja je u svom svetu i ja to poštujem. Godinu dana je već majka, rodila je prelepu Anđeliju i uglavnom se sada bavi sa svojim detetom. Priprema mnogo pesama i nadam se da će to što pre ugledati svetlost dana. Minja živi za umetnost i ona to posmatra na taj način. Snima za njeno zadovoljstvo, ne treba navaljivati i insistirati na tome da bilo šta pusti u javnost samo da bi izašlo".

Pevač ne krije da osmehu unuke Anđelije, koju je na svet donela njegova ćerka Minja, ne može da odoli. Međutim, on u porodici nije jedini koji se tako ponaša jer, kako kaže, svi su je razmazili - "Slab sam na unuku Anđeliju. Ona nam je trenutno najmlađa u porodici. Svi smo vezani za nju, jer nam je sada došla kao najmlađa u familiji".

Samardžić je dugi niz godina u braku sa suprugom Majom, a skoro sve njegove pesme pevaju o ljubavi - "Definicija ljubavi je vrlo jednostavna. Sve nas je ljubav stvorila i samo nas ona može održati. To je nešto što sve nas opkrožuje. Treba da živimo za tu reč i da je slavimo. Romantika u svakome spava. Relativno je kada će se kod koga probuditi osećaj za voljenje. Divan primer daju mladi ljudi koji se zaljubljuju. Treba osećati ljubav u pravom smislu te reči. Ljubav na prvi pogled se desi ponekad, ali bude prolazna stvar. Kada neko žarko želi da upozna nekoga, prođe određeno vreme kada se upoznaju, a onda poruče: 'Šteta što nismo jedno za drugo', kao što kaže moja pesma. Zaključak je da srodne duše uvek pronađu svoj put".